Pahor in svet pozdravljajo zgodovinski dogovor Trumpa in Kima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je pozdravil današnje zgodovinsko srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una v Singapurju. Kot je ocenil, srečanje in podpis dokumenta, ki med drugim obeta denuklearizacijo Korejskega polotoka, vračata upanje v mirno reševanje vseh sporov ter v svetovni mir in varnost.

Predsednik Borut Pahor še meni, da sta voditelja pokazala sposobnost razumeti, kako velika tveganja za svetovni mir so bila pred njima. Smelo sta storila zgodovinski korak v dobro miru in varnosti v svetu, so sporočili iz urada slovenskega predsednika.

Predsednik republike je tudi izpostavil politično modrost in premočrtnost južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina, ki je, pogosto osamljen, ves čas od prevzema mandata iskreno verjel in delal za ta zgodovinski dogodek.

"Dejstvo, da je bila pomemben vzrok tega srečanja Kitajska, podprla pa ga je tudi Japonska, omogoča zmeren optimizem, da se bo trajno umirilo eno najbolj nevralgičnih konfliktnih območij v svetu," je v sporočilu za javnost še izpostavil Pahor.

Donald Trump in Kim Džon Un sta se na vrhu v Singapurju dogovorila za popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka. V skupni izjavi sta se zavzela za vzpostavitev novih odnosov med ZDA in Severno Korejo. Trump je dejal, da se bo proces denuklearizacije začel zelo kmalu. Trump je pozneje napovedal končanje vojaških vaj z Južno Korejo, ki jezijo režim v Pjongjangu. Prav tako je dejal, da je Kim obljubil uničenje poligona za testiranje raketnih motorjev.

Mun: Dogovor končuje hladno vojno

Mun Dže In je danes dejal, da pogovor končuje hladno vojno. "Dogovor, dosežen 12. junija na otoku Sentosa, bo ostal v svetovni zgodovini kot dogodek, ki je končal hladno vojno," je po srečanju voditeljev ZDA in Severne Koreje povedal Mun.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un in južnokorejski predsednik Mun Dže In. Foto: Getty Images Pohvalil je "pogum in odločenost" obeh voditeljev, da se nista zadovoljila z "zastarelo realnostjo, temveč sta si drznila narediti korak k spremembi".

Ob tem je posvaril, da gre zgolj za začetek in da jih lahko čakajo še številne težave. "Vendar se nikoli ne bomo vrnili v preteklost, prav tako pa se ne bomo nikoli predali na tej poti," je poudaril Mun.

Za EU srečanje "bistven in nujen korak"

V EU so srečanje označili za "bistven in nujen korak" za nadgradnjo pozitivnega razvoja dogodkov v medkorejskih odnosih. Dogovor je "jasno znamenje", da je mogoče doseči popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka, poudarjajo v EU.

Vrh ZDA in Severne Koreje je bil "bistven in nujen korak" za nadgradnjo pozitivnega razvoja dogodkov, ki je bil doslej dosežen v medkorejskih odnosih, zahvaljujoč vodenju, modrosti in odločnosti južnorejskega predsednika Moona, je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini.

Vrh po besedah Mogherinijeve tudi potrjuje prepričanje EU, da je diplomacija edina pot k trajnemu miru na Korejskem polotoku.

Svet pozdravlja dogovor

Rusija in Japonska sta pozdravili današnje srečanje. Dogovor o popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka pa so pozdravili tudi v Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA).

"Gledali smo televizijo in spremljali komentarje obeh strani. Nismo pa videli dokumentov, saj mislim, da še niso bili objavljeni. Vendar pa je že samo dejstvo, da je srečanje potekalo, pozitivno," je povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Japonski premier Shinzo Abe je medtem poudaril, da je bila "Kimova namera za popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka na vrhu ZDA in Severne Koreje pisno potrjena". "To podpiram kot prvi korak k celoviti rešitvi vprašanj glede Severne Koreje," je poudaril.