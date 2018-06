Ali Trump meri zgolj na Nobelovo nagrado?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnje zgodovinsko srečanje Donalda Trumpa in Kim Džong Una je po mnenju poznavalca mednarodnih odnosov dober začetek dolgotrajnega procesa jedrskega razoroževanja Severne Koreje, a uresničevanje sporazuma je pod velikim vprašajem.

Poznavalec globalnega političnega dogajanja Bogomil Ferfila zgodovinskemu srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ne pripisuje velikega pomena.

"Gre sicer za dober začetek procesa jedrskega razoroževanja Severne Koreje, katerega uresničevanje pa je pod velikim vprašajem. Lahko govorimo o zmernem optimizmu," današnji srečanje v Singapurju komentira Ferfila.

Ob tem priznava, da je začetek pogovarjanj zagotovo pozitiven znak, ki lahko v primeru morebitnih napetosti olajša komunikacijo.

A pri tem spomni na zgodovino odnosov in pogajanj severnokorejske strani, ki ne govori v prid upanju na velik preboj med državama.

Trije motivi, ki v pogovore s Kimom vodijo Trumpa

Eden izmed manj znanih Trumpovih motiv za izvedbo zgodovinskega srečanja so po mnenju Ferfile govorice, da bi Trump zaradi svojega ravnanja lahko postal kandidat za Nobelovo nagrado za mir.

Ferfila ob tem spomni na dogodek izpred dveh desetletij, ko je tedanji južnokorejski predsednik Kim Dae Džung za srečanje s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Ilom prejel Nobelovo nagrado za mir. Naknadno se je izvedelo, da je moral za srečanje z očetom Kim Džong Una v Pjongjangu odšteti 500 milijonov dolarjev.

Poznavalec globalnega političnega dogajanja Bogomil Ferfia je prepričan, da je Kim Džong Un pripravljen na počasen dogovor z ZDA. Ta pa žal ni odvisen samo od njega.

Kot drugi Trumpov motiv Ferfila vidi doseganje mednarodnega uspeha, s katerim se za zdaj še ne more pohvaliti. To bi še povečalo njegov ego, s tem pa bi še lažje "rovaril po svetu".

Tretji motiv za srečanje pa Ferfila pripisuje Trumpovim prizadevanjem za miritev napetosti v tem delu sveta. To godi tudi ameriškim zaveznicam, kot sta Južna Koreja in Japonska, ki na račun zgrešene ameriške politike do Kitajske počasi izgubljata zaupanje v ameriško administracijo.

Severna Koreja vedno najde nekaj, da odstopi od dogovora

"Severna Koreja bo dala Trumpu sčasoma jasno vedeti, da ne bo stopila na led. ZDA so sicer imele že veliko neumnih predsednikov, a ti so si znali izbrati vsaj pametne svetovalce. Trumpu pa še to ne uspe," je oster Ferfila.

Ob tem izpostavlja predvsem državnega sekretarja Mika Pompea in svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona.

Foto: Reuters Dodaja, da bo Severna Koreja vztrajala v procesu, ki sta ga voditelja zjutraj napovedala. "Dozdajšnji procesi pogajanj Severne Koreje z ZDA, Japonsko, Južno Korejo in drugimi so potekali tako, da je nasprotna stran odvezala mošnjiček. A že po nekaj letih financiranja je Severna Koreja našla nekaj, zaradi česar je odstopila od dogovora. Proces se je vedno znova vrnil na mrtvo točko," opozarja Ferfila.

Hitri preobrati v Severni Koreji niso mogoči

Prepričan je, da je Kim Džong Un pripravljen na počasen dogovor z ZDA. Ta pa ni odvisen samo od njega, temveč veliko vlogo pri uresničevanju sporazuma igrata tudi severnokorejska vojska in Delavska stranka.

Ti dve strukturi namreč v rokah držita velik del dogajanja v Severni Koreji, hitrih preobratov pa Kimu ne bosta dovolili. Po Ferfilovih izkušnjah ti sploh niso mogoči, saj bi zaradi nerazvitosti povzročili splošen kaos v državi.

"Tega si ne želi nihče, zlasti ne Kitajska, Rusija in Južna Koreja. Če bo Trump zaostroval odnose s Kitajsko in Rusijo, bo to le oteževalo uresničevanje danes podpisanega sporazuma," sklene Ferfila.