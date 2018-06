V tem luksuznem hotelu prebiva Kim Džong Un

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim Džong Un in Donald Trump se nameravata v torek srečati v hotelu Capella na singapurskem letoviškem otoku Sentosa, za bivanje pa si je severnokorejski voditelj izbral drugo lokacijo. Kot poroča CNN, se je v nedeljo popoldne prijavil v hotel St. Regis v najprestižnejšem singapurskem nakupovalnem predelu, kmalu za njim pa je v hotel prispela tudi njegova mlajša sestra Kim Jo Džong.

Singapurski St. Regis je del istoimenske verige luksuznih hotelov v lasti hotelske multinacionalke Marriott. Ima 299 sob in apartmajev, pri CNN pa namigujejo, da Kim Džong Un biva v najprestižnejši hotelski enoti, 335 kvadratnih metrov velikem predsedniškem apartmaju v najvišjem nadstropju hotela.

Predsedniški apartma, ki obsega spalnico, dnevno sobo, jedilnico, pisarno in telovadnico, je sinonim za prestiž, med drugim je opremljen z lestenci iz češkega kristala, stene pa krasijo izvirna dela slovitih umetnikov, kot je Marc Chagall.

Apartma obdaja terasa z razgledom na slovite singapurske botanične vrtove, ki je opremljena tudi z vso potrebno opremo za peko na žaru - vključno z zasebnim kuharjem, ki je na voljo gostom. Da z apartmajem gostom pripada tudi osebni butler, verjetno ni treba posebej poudarjati.

Cena predsedniškega apartmaja je ponudbi primerno zasoljena, slabih šest tisoč evrov na noč, čeprav je to ob siceršnjem zapravljanju Severnega Korejca kaplja v morje. Spletni medij Huffington Post je lani ocenil, da ima Kim Džong Un pod palcem dobre štiri milijarde evrov (državnega premoženja), letno pa menda zapravi okoli pol milijarde.

Kako je mogoče zapraviti pol milijarde evrov na leto?

Kim Džong Un je ljubitelj statusnih simbolov z Zahoda. Ne čudi torej, da je po poročanju ameriških medijev navdušenec nad vrhunskimi konjaki, predvsem blagovne znamke Hennessy. Te konjake je oboževal že njegov oče Kim Džong Il, ki je bil menda svojčas Hennessyjev največji zasebni kupec. Mimogrede, njihov najdražji izdelek, prestižni konjak Ellipse, stane okoli 8.000 evrov.

Severnokorejski samodržec je po očetu podedoval tudi ljubezen do dragih uvoženih specialitet, kot sta iranski kaviar in japonska govedina kobe. Ocenjujejo, da za hrano zapravi več milijonov letno, prav toliko, če ne še več, pa tudi za vzdrževanje svoje črede konj - menda je navdušen konjenik.

Po poročanju različnih medijev ima Kim Džong Un tudi vrsto bolj ali manj dragih zbirateljskih navad - obožuje na primer ameriške filme, njegova zbirka DVD-jev naj bi jih obsegala na desettisoče, obožuje pa tudi drage ročne ure. Britanski časopis The Telegraph je pred časom ocenil, da je njegova zbirka ur vredna okoli osem milijonov evrov. Isti časopis je poročal o še eni zbirki Kim Džong Una, in sicer avtomobilski - avtomobile naj bi oboževal in zbiral že od mladost. Imel naj bi jih vsaj sto, njegova najljubša znamka pa je, jasno, Mercedes-Benz.