Slovenka, ki s 124 centimetrov dolgimi nogami izstopa v Singapurju #foto

Ramona Irgolič je prav posebna ženska. Pa ne le zato, ker je s 124 centimetrov dolgimi nogami zasedla četrto mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, ampak tudi zato, ker je v zadnjih letih živela v kar osmih različnih državah. Najbolj jo je navdušil Singapur – majhna otoška država z istoimenskim glavnim mestom. In to tako zelo, da je po prvem obisku tam kar ostala.

Ramona se je rodila v Nemčiji v mestu Meinz, kjer je s starši živela deset let, nato pa so se preselili v Slovenijo. Tu je živela vse do konca magistrskega študija, potem pa jo je pot ponesla na druge celine. Živela je na Portugalskem, v Braziliji, Angliji, Italiji, Indoneziji, trenutno pa je njen dom Singapur. Tam se preživlja kot pevka in manekenka, pogosto nastopa za velika mednarodna podjetja.

Singapur jo je očaral že med prvim obiskom

Singapur jo je navdušil, ker so njegovi prebivalci po miselnosti precej podobni Slovencem, pojasni Ramona:

Singapurci so tako kot Slovenci zelo marljivi ljudje, ki delajo brez predaha, a se znajo tudi poveseliti in sprostiti. Poleg tega vsi živimo z istim ciljem: da si ustvarimo družino in izpolnimo svoje srčne želje.

Ramona se vedno rada vrača domov, kjer jo poleg mame in očeta pričaka tudi psiček Lessie. Foto: Matjaž Vertuš Tam ji je všeč tudi občutek varnosti. "Tukaj se kot ženska počutim popolnoma varno. Mesto je zelo čisto, moderno in ima dobro organizirano infrastrukturo. Ima pa seveda tudi nekaj pomanjkljivosti, na primer vse preveč strogih pravil in zakonov, ki omejujejo posameznika," še pojasni.

Veliko Singapurcev pozna Slovenijo

Čeprav je naša država od Ramoninega trenutnega doma precej oddaljena, je veliko Singapurcev že slišalo za Slovenijo. "Še več, kar nekaj jih je celo že bilo v Sloveniji in poznajo tudi slovenske kulinarične specialitete, kot so blejska kremna rezina, prekmurska gibanica, kranjska klobasa in druge. Ne nazadnje gre zahvala tudi najboljši slovenski kuharici Ani Roš, o kateri še vedno govorijo tudi moji prijatelji iz Norveške," pove.

"I'm from the only country with the word 'LOVE’' in the middle – Slovenia," je uvodni stavek, s katerim rada začnem pogovor o Sloveniji. (V prevodu: Prihajam iz edine države na svetu, ki ima v imenu besedo ljubezen.)

"Tukaj se kot ženska počutim popolnoma varno. Mesto je zelo čisto, moderno in ima dobro organizirano infrastrukturo," pravi Ramona o svojem trenutnem domu. Foto: osebni arhiv Pa tudi sicer je naša država v nasprotju s prepričanjem mnogih po svetu dobro poznana in zaželena turistična destinacija, pravi sogovornica: "Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem med bivanjem v Braziliji v neki turistični agenciji na vrhu kupa katalogov zagledala prav katalog o Sloveniji! In ko sem tam delala za eno od njihovih priznanih blagovnih znamk in poučevala angleški jezik, sem imela priložnost predvsem mlajši generaciji predstaviti naš evropski biser. Vsi so bili navdušeni."

V Singapurju se preživlja s petjem in manekenstvom. Pevski talent je izpopolnjevala pri znani brazilski pevki Adriani Deffenti, v preteklosti pa je nastopala tudi z Jamesom Sampsonom. Foto: osebni arhiv

Čeprav je v svojem življenju obiskala že 63 držav in živela v osmih, se vedno rada vrne domov, v Slovenijo. Ker je edinka, pogreša očeta in mamo. Vsaj enkrat na leto ju pride obiskat. Pravi, da jo med počitnicami doma tako razvajajo, da se ji je težko vrniti v Singapur, čeprav tam neizmerno uživa.

"Všeč mi je, da smo Slovenci zelo delavni in si zmeraj vzamemo čas za družino," o naših navadah pove Ramona in doda, da ji je pri srcu tudi slovenska kulinarika.

Obožujem kulinariko tujih dežel, vendar se vedno rada vrnem domov za mamino mizo. Mislim, da je hrana v Sloveniji izredno raznolika, kar je verjetno posledica naše specifične geografske lege in pestre zgodovine. Še posebej so mi všeč ajdovi žganci z gobovo juho, primorska jota, kisla repa, jabolčni zavitek in mnoge druge jedi, ki jih lahko uživam samo pri nas.

Vedno se v domovini rada udeleži tudi kakšnih s tradicionalnimi običaji povezanih prireditev, kot sta kurentovanje in praznovanje prvega maja.

Zaradi videza in dolgih nog izstopa iz množice

Glede na to, da je Ramona svetlolasa in da ima 124 centimetrov dolge noge, se precej razlikuje od domačinov. Pogosto je deležna radovednih pogledov, mnogi jo celo prosijo, naj se z njimi fotografira. "Največ selfijev so poleg Singapurja z mano želeli posneti v Urugvaju, Indoneziji, Dubaju, Katarju, Šanghaju in Mjanmaru," nam zaupa.

Ramonine noge v dolžino merijo kar 124 centimetrov, kar v Singapurju privablja radovedne poglede. Foto: Matjaž Vertuš Zanimivo je, da v Singapurju nima težav z iskanjem primernih oblačil zase, čeprav so tamkajšnji prebivalci nekoliko manjše rasti. "Zdi se mi presenetljivo, da lahko v Singapurju – pa tudi v Braziliji je bilo tako – oblečem tudi najmanjše konfekcijske številke majic in oblek. Imam pa v Sloveniji oziroma nasploh v Evropi vedno težave s kupovanjem hlač in jaken," doda.

