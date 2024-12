Slovenka v Južni Koreji: Panike ni. Samo nejevera in jeza.

Po predsednikovi razglasitvi izrednega stanja v Južni Koreji so se oči sveta obrnile proti Seulu, kjer je zavladal politični kaos. Medtem ko so se začenjali protesti, je bila na ulici že vojska, državni zbor pa se je kljub predsednikovi prepovedi zbral in glasoval za preklic izrednega stanja.

Sanja Struna je trenutno v sklopu doktorskega študija na izmenjavi na Univerzi Hankuk v Seulu. Foto: Osebni arhiv Težko je dobiti pravo sliko z razdalje 8.500 kilometrov, zato smo se obrnili na filmsko kritičarko in prevajalko Sanjo Struno, ki je trenutno v sklopu doktorskega študija na izmenjavi na Univerzi Hankuk v Seulu, da nam opiše dogajanje iz prve roke.

"To je bila absolutno strela z jasnega. Vsi, s katerimi se pogovarjam, so v šoku," je njen prvi odziv. Razloži, da je politično stanje že nekaj časa napeto, a tega ni pričakoval nihče. "Novice so že ves teden polne zgodb o političnih sporih, predvsem med predsednikom Yoon Suk Yeolom in državnim zborom. Za Yoonom je že več mesecev škandalov, a nato se je nenadoma pojavil na televiziji ob 11. uri zvečer in napovedal izredno stanje."

Za ukrep se je predsednik Yoon Suk-yeol odločil, potem ko je parlament odobril proračun za leto 2025. Foto: Reuters

Ljudje nočejo spet diktature

Na vprašanje, ali je ta šok povzročil splošno paniko, Struna odkima: "Panike ni. Samo nejevera in jeza. Kot sem rekla, to se je zgodilo ob 11. uri zvečer in v Seulu se ob polnoči ustavi večina javnega transporta, ampak se je pred državni zborom vseeno zbralo več sto protestnikov. Zbiranje je bilo z izrednim stanjem prepovedano, a ljudi to ni ustavilo. Južna Koreja je zelo mlada demokracija in njeni prebivalci so prestali dovolj diktature in je nočejo nazaj. Zato pravim, da so jezni – tudi šokirani in prestrašeni, a vseeno jezni."

Čeprav Struna poudari, da ni politična analitičarka, spremlja dnevno dogajanje in oriše trenutno politično stanje: "Yoonova stranka je v državnem zboru v opoziciji, a se je vseeno veliko poslancev njegove stranke kljub prepovedi prebilo v državni zbor, kjer so soglasno glasovali proti izrednemu stanju."

Yoon je sicer približno na polovici svojega sedemletnega mandata. Njegov predhodnik Moon Jae-in je vodil precej odprto politiko do Severne Koreje, medtem ko je Yoon zavzel nasprotno držo in posledično so se v njegovem mandatu odnosi med sosedama na polotoku zaostrili. Vseeno Struna meni, da je "motivacija za razglasitev izrednih razmer prej osebna kot politična, saj nima široke politične podpore, ima pa veliko škandalov in obtožb korupcije."

Po uvedbi vojnega stanja so v državi prepovedane vse politične dejavnosti.

Trenutek čuječnosti

Na vprašanje, kako se odzivajo običajni ljudje v njeni okolici, ali so morda zapadli v paniko, odgovori, da ne, prej obratno. "Živim približno 40 minut vožnje od državnega zbora in tukaj je predvsem zelo tiho. V okolici živi veliko študentov, ki hodijo veliko ven, tudi med tednom. Pod oknom jih pogosto slišim tudi ponoči, ko se sprehajajo, pogovarjajo, prepevajo, danes pa je tišina. Mislim, da so vsi pred telefoni in televizorji ter spremljajo, kaj se dogaja. Ni bilo trenutka panike, zdaj je bolj trenutek čuječnosti."

Čeprav je prepričana, da bo razplet miren – in kot kažejo zadnje informacije, to tudi drži –, pa je tudi nekoliko zaskrbljena: "Ne vem, kaj se bo zgodilo; nihče ne ve. To je brez precendensa. Mogoče je, da bo nekaj časa absoluten kaos."