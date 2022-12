"Občutka, da nas nihče ne more ustaviti, ni"

Jeseničani so v novi sezoni Alpske lige praktično nepremagljivi, na 18 tekmah so izgubili le enkrat.

Jeseničani so v novi sezoni Alpske lige praktično nepremagljivi, na 18 tekmah so izgubili le enkrat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v letošnji sezoni Alpske lige nimajo prav enakovrednega tekmeca. Na 18 tekmah so izgubili le enkrat, pred več kot dvema mesecema in pol jih je premagal novinec Unterland Cavaliers. Od takrat so nanizali rekordnih 16 zaporednih alpskih zmag, zvečer se bodo pri zadnjeuvrščenemu KAC Future Team potegovali za 17. "Ekipa je homogena, v njej vlada odlično vzdušje, vsak igralec natančno ve, kaj so njegove naloge," pravi glavni trener železarjev Gaber Glavič.

Po lanski selitvi HK SŽ Olimpija in Pustertala iz Alpske lige v razširjeno avstrijsko prvenstvo, ki jima je letos poleti sledil še Asiago, so pri HDD SIj Acroni Jesenice ostali brez treh kakovostnih alpskih tekmecev. V prvih treh mesecih tekmovanja se je izkazalo, da na neki način igrajo v svoji ligi, saj prav enakovrednega nasprotnika četa Gabra Glaviča nima.

Za njimi je 18 tekem Alpske lige, v kateri so se v lanski sezoni prvič uvrstili v finale, a na koncu izgubili proti Asiagu. Na računu imajo 51 točk ali z drugimi besedami 17 zmag in zgolj en poraz.

Ta ima že dolgo brado, 17. septembra jih je kot edini na kolena spravil novinec v tekmovanju Hockey Unterland Cavaliers. Nato so nanizali 16 zaporednih zmag, kar jim v Alpski ligi še ni uspelo. Trenutno imajo pred najbližjim zasledovalcem Cortino sedem točk prednosti in to pri treh odigranih obračunih manj.

"Vsi izpolnjujejo točno to, zaradi česar so bili postavljeni v ekipo," o svojih varovancih pravi trener Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vsak pozna svoje naloge

Mešanica mladih upov, ki so se članom priključili iz mlajše ekipe Jesenic, nekateri standardni člani zadnjih let in tujci, pri katerih so imeli na Ledarski 4 srečno roko, deluje posrečeno in zmaguje tudi takrat, ko nima najboljšega večera.

"Vsak igralec natančno ve, kaj so njegove naloge in kaj se od njega pričakuje. Ekipa je zelo 'coachable'. To je velika prednost. Je homogena in v njej vlada odlično vzdušje. Vsi izpolnjujejo točno to, zaradi česar so bili postavljeni v ekipo. Ob tem pa vsi skupaj lahko uživamo, kar je nujno potrebno za dobre predstave in vsakodnevne treninge," je v klubski mikrofon o svojih varovancih dejal Glavič, ki je po slabih štirih letih poleti spet prevzel trenersko krmilo članskih železarjev.

Finec med jeseniškima vratnicam Antti Karjalainen je s 95,6 odstotka ubranjenih strelov najbolj zanesljiv vratar lige, med napadalci izstopata prvi in drugi strelec lige Žan Jezovšek (17 golov, 13 asistenc) in Eric Pance (15 zadetkov, 13 asistenc).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida 44-letnik je zadovoljen z doprinosom tujcev, ne le s številkami, pač pa tudi s prenašanjem izkušenj na mlajše, pri čemer izpostavlja branilca Nikija Blomberga.

"Tujci so za zdaj super. Tako karakterno kot igralsko so doprinos in dajejo tisto, kar nam je manjkalo. Za primer lahko izpostavim Blomberga, ki ima poleg svoje igre tudi nalogo prenesti izkušnje na mladega Ožbeja Repa. Do zdaj jima gre odlično." "Občutka, da nas nihče ne more ustaviti, ni, ker gremo vsako tekmo na polno. In tako bo do konca sezone," pravi Luka Ščap. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsako tekmo na polno"

Jeseniško moštvo bo zvečer pri drugi ekipi Celovca, ki je na zadnjem mestu, lovilo že 17. zaporedno zmago. Kljub dolgemu zmagovitemu nizu v jeseniškem taboru izpostavljajo, da nimajo občutka nepremagljivosti.

"Občutka, da nas nihče ne more ustaviti, ni, ker gremo vsako tekmo na polno. In tako bo do konca sezone," je bil v klubski izjavi odločen branilec Luka Ščap, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti večino novembrskih tekem, v soboto pa se je ob zmagi nad Zell am Seejem uspešno vrnil v ekipo. Z njo bo znova na delu ob 19. uri.