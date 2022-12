Jeseniška dominacija se je nadaljevala tudi v Salzburgu

Vodilno moštvo Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice je vknjižilo 15. zaporedno zmago v tekmovanju. Železarji so na gostovanju s 4:1 premagali Red Bull Juniors. Varovanci Gabra Glaviča imajo na vrhu pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in sedem odigranih tekmah manj.

Potem ko so v prejšnjem dvoboju z nekaj težavami premagali zadnjeuvrščeni Silver Wings Linz s 4:2, so danes nalogo opravili še v gosteh pri ekipi z vrha lestvice.

Jeseničani so tako nadaljevali niz zmag v regionalnem tekmovanju. Ta je zdaj dolg 15 zmag in traja že od 22. septembra, na tekmi pred tem so doživeli prvi in do zdaj edini poraz v alpski ligi v tej sezoni z ekipo Unterland Cavaliers.

Vmes so si železarji zagotovili tudi uvrstitev v finale državnega prvenstva, ko so brez večjih težav na drugi tekmi premagali Celjane.

Danes so bili boljši tekmec in premoč kronali tudi z zadetki. V prvem delu je dvakrat v polno zadel Eric Pance, Luka Ulamec pa je v 34. minuti z drugim jeseniškim golom ob številčni prednosti na tekmi poskrbel za 3:0. Na začetku zadnje tretjine je Jaša Jenko povišal na 4:0 in kazalo je na novo visoko zmago železarjev. A so ti v zadnjem delu umirili ritem, ni pa jim uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, saj je Anttija Karjalainena domača ekipa edinkrat na tekmi premagala v 54. minuti.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju, kjer imajo na vrhu pred današnjimi tekmeci pet točk prednosti (48-43), a so odigrali tudi kar sedem tekem manj, bodo Jeseničani igrali v soboto, ko bodo gostili Zell am See.