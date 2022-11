Jeseničani prigarali še 14. zaporedno alpsko zmago

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so se še utrdili na prvem mestu Alpske lige, ko so v soboto v Podmežakli s 4:2 premagali drugo ekipo Linza. Čeprav gre za moštvo pri dnu lestvice, so se morali železarji močno portuditi za 14. zaporedno alpsko zmago.

Jeseničani so nadaljevali niz zmag v regionalnem tekmovanju. Ta je zdaj dolg 14 zmag in traja že od 22. septembra, na tekmi pred tem so doživeli prvi in do zdaj edini poraz v alpski ligi v tej sezoni. Na prejšnji domači tekmi v četrtek so kar s 6:0 v obračunu ekip z vrha premagali moštvo Unterland Cavaliers, edino, ki je bilo v tej sezoni boljše.

Gladka zmaga proti drugi ekipi v ligi bi teoretično morala biti napoved za še lažje delo z Linzem, ki je zadnji v alpski ligi. A v praksi je bila naloga precej težja, saj so se gostje pokazali za trdožive in borbene tekmece, ki so jih domači dolgo lomili in imeli vse do zadnje minute minimalen naskok.

V začetku so morali celo loviti zaostanek, ki sta ga z zadetkoma še v prvi tretjini izničila Eric Pance in David Planko. V nadaljevanju je zadel še Žan Jezovšek, toda višje prednosti domačim ni uspelo doseči, Linz pa je pred koncem druge tretjine spet zmanjšal zaostanek.

V zadnji tretjini so gostje lovili izenačenje, domačim pa kljub pritiskom in na koncu skupno 36 strelom na vrata tekmecev dolgo ni uspelo zadeti. Šele v izdihljajih tekme, ko je Leon Sommer zapustil gol, je Luka Ulamec s strelom na prazna vrata dokončno potrdil zmago.

Vodilni Jeseničani, ki imajo na lestvici ob štirih tekmah manj kot Unterland pet točk prednosti, bodo 15. zmago v nizu lovili v četrtek, ko bodo gostovali pri mladi ekipi Salzburga.