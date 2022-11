Jeseničani so na odločilni tekmi za napredovanje v finale Celinskega pokala izgubili z Angersom in ostali brez vstopnice.

Jeseničani so na odločilni tekmi za napredovanje v finale Celinskega pokala izgubili z Angersom in ostali brez vstopnice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi turnirja 3. kroga celinskega pokala v Cardiffu (skupina E) izgubili s francosko ekipo Angers z 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). S tem porazom so Jeseničani ostali brez možnosti za napredovanje na zaključni turnir sredi januarja, kamor sta se uvrstila domača ekipa Cardiff Devils in Angers.

Jeseničani so v prvem krogu po podaljšku premagali latvijsko Zemgale Jelgavo s 3:2, v soboto pa izgubili z valižanskim klubom z 0:3.

Kljub sobotnemu porazu je imel slovenski klub še možnosti za drugo mesto na turnirju in napredovanje, a bi moral za tak dosežek danes premagati Francoze. Izkazalo se je, da je Angers previsoka ovira, francoski tekmeci so v prvi tretjini, ko so imeli izrazito terensko premoč, prišli do prednosti dveh golov, potem ko so že do desete minute dvakrat premagali jeseniškega vratarja Anttija Karjalainena.

V začetku druge tretjine so hokejisti Angersa vodstvo povišali na 3:0 in zdelo se je, da so železarji v izgubljenem položaju. A so se vendarle zbrali, Patrik Rajsar pa je z zadetkom v 27. minuti prižgal kanček upanja na preobrat.

Varovanci Gabra Glaviča so zasedli tretje mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A tudi Francozi so vedeli, da jim zmaga prinaša napredovanje. V zadnji tretjini so zanesljivo nadzorovali potek dvoboja, čeprav so bili železarji vsaj v tem delu še najbolj enakovredni (na celotni tekmi so imeli sicer njihovi tekmeci premoč pri strelih na gol kar 48-16). A novih francoskih zadetkov ni bilo, tako da je lahko jeseniški strateg Gaber Glavič že dve minuti pred koncem poskusil z igro brez vratarja. A tveganje se ni izplačalo, saj je Angers minuto pred koncem zadel prazna vrata in potrdil zmago.

"Domov gremo lahko z dvignjeno glavo, saj smo vedeli, da nas čakajo na papirju močnejši tekmeci." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vedeli smo, da nas v finale pelje samo zmaga. Dali smo vse od sebe, a nam ni uspelo. Bil je zelo zahteven turnir, med včerajšnjo in današnjo je bilo manj kot 24 ur. Vsi smo se borili, zmanjkalo pa je malo discipline v igri, preveč izključitev, kar je ubilo naš ritem in nismo mogli več ujeti tekmeca. Domov gremo lahko z dvignjeno glavo, saj smo vedeli, da nas čakajo na papirju močnejši tekmeci, dosegli pa smo eno zmago," je zadnji nastop ocenil Luka Ulamec.

Napredovanje za gostitelje in Angers

Po še nedokončanem turnirju je na vrhu že vse odločeno: Cardiff ima šest točk in si lahko v zadnjem krogu danes zvečer privošči tudi poraz proti za zdaj zadnji Jelgavi, Angers je drugi prav tako s šestimi točkami, Jeseničani so ostali tretji z dvema, Jelgava ima s tekmo manj eno točko.

Jeseničani so priložnost za nastop na turnirju 3. kroga ta konec tedna sicer dobili po odpovedi kazahstanskega predstavnika Karagande, ki bi moral nastopiti v Cardiffu. Železarji so v 2. krogu oktobra v Asiagu zasedli drugo mesto za domačim klubom. Italijani so si zagotovili nastop na naslednji stopnji tekmovanja, Jeseničani pa so napredovali, ker jim je vodstvo tekmovanja kot bolje uvrščeni drugi ekipi na obeh turnirjih podelilo vabilo za nastop.

Ob turnirju v Cardiffu vzporedno poteka še turnir v Nitri, kjer poleg domačega kluba nastopajo še poljski Unia Oswiecim, ki ga trenira Nik Zupančič, ukrajinski HK Kremenchuk in italijanski Asiago.

Zmagovalec celinskega pokala bo znan po zaključnem turnirju, ki ga bo med 13. in 15. januarjem prihodnje leto gostil eden od štirih udeležencev. Tam bosta nastopili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev 3. kroga. Zmagovalcu tekmovanja je v preteklosti pripadla vstopnica za igranje v ligi prvakov. V lanski sezoni je zmagala Cracovia iz Krakova.