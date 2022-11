Vratar Kranjčanov preprečil višjo zmago Olimpije

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva v Tivoliju upravičili vlogo favorita in lanskega finalnega tekmeca HK Triglav Kranj premagali s 3:1. Višjo zmago je preprečil vratar Kranjčanov Tomaž Trelc, ki je zaustavil več kot 60 strelov. Že pretekli teden so na prvi polfinalni tekmi zmagali tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, s 4:1 so premagali HK LedX Celje. V finale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat.

Letošnje državno prvenstvo poteka v drugačni obliki kot zadnja leta. Hokejisti Jesenic in Olimpije, ki igrajo na višjih tekmovalnih ravneh kot preostali, se bitki za domačo zvezdico tokrat priključujejo v polfinalu.

V današnji tekmi so Ljubljančani po pričakovanjih zmagali, a izid na koncu ni bil tako visok kot v prejšnji sezoni v finalnih tekmah, ko je bilo 7:0 in 10:1. Zasluge za to ima predvsem vratar Kranjčanov Tomaž Trelc, ki je klonil le trikrat, domači pa so na njegova vrata sicer sprožili kar 69 strelov.

Zeleno-beli so igrali v večinoma standardni postavi za ligo ICEHL, v vratih je bil tokrat Žan Us. Domači so prvič premagali Trelca v deveti minuti, ko je bil uspešen Rok Kapel, v nadaljevanju pa so bili v drugem delu uspešni še dvakrat v razmaku dveh minut, ko sta zadela Chris Dodero in Žiga Pance.

Triglav je v zadnji tretjini prišel do znižanja, Miha Ahačič je izkoristil izključitev na domači strani. To pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi, saj so Kranjčani kljub močnemu pritisku domače ekipe v zadnji tretjini zdržali brez prejetega gola.

Moštvo Gabra Glaviča je na prvi tekmi polfinala državnega prvenstva prišlo do zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jeseničani v drugi tretjini strli Celjane

Železarji so na prvi polfinalni tekmi na domačem ledu palice prekrižali z najboljšo ekipo rednega dela HK LedX Celje, ki jo s trenerskega stolčka vodi Gal Koren. Jeseničani so večino dela opravili v drugi tretjini, ko so dosegli tri gole, v prvem in zadnjem delu pa so bili Celjani dokaj enakovredni. Prvi gol za domače je dosegel Žan Jezovšek v šesti minuti, vse dvome o zmagovalcu pa so železarji razpršili v nadaljevanju. Med 25. in 30. minuto so zadeli trikrat, najprej Andrej Galuškin, potem še David Planko in Gašper Glavič, slednji celo z igralcem nanj na ledu.

A domačim ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, Urbana Avsenika je pred koncem druge tretjine premagal Jure Sotlar. V zadnji tretjini ni bilo več zadetkov, gostje so imeli še dve priložnosti z igralcem več, a se izid ni spremenil.

V finale bo napredovalo moštvo, ki bo prvo zmagalo dvakrat. Favorita sta večna tekmeca z Jesenic in Ljubljane.

Prvak bo v tej sezoni znan že zelo zgodaj, sredi januarja.