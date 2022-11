Olimpija ne najde recepta za Tirolce, Gradec ugnal prvaka

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po petkovi zmagi nad Gradcem gostili Innsbruck in izgubili z 2:4. To je sedmi poraz zmajev na zadnjih devetih tekmah. Innsbruck za zeleno-bele ostaja nerešljiva uganka, Olimpija ga v lanski sezoni ICEHL in letošnji še ni uspela premagati. Ljubljančani bodo v ponedeljek odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti HK Triglav Kranj, v sredo pa bodo v Tivoliju gostili razpoloženi Beljak. V nedeljo so do zmag prišli Gradec, Beljak, Fehervar in Dunaj.

Potem ko so ljubljanski hokejisti v petek po preobratu v zadnji tretjini premagali Gradec, so bili danes blizu vsaj točki tudi v obračunu z ekipo z vrha lestvice. A nazadnje je bil Innsbruck boljši in Ljubljančani so na trojčku domačih tekem v tem tednu iztržili le eno zmago.

Scenarij v uvodnih tretjinah je bil danes podoben. Gostje so v prvi silovito pritisnili in Žan Us, ki je tokrat dobil priložnost v vratih domačih, je imel veliko dela. Z izjemo uvodnega gola v osmi minuti ga je opravil dobro, v nadaljevanju tretjine pa so se dvignili tudi Ljubljančani in bili povsem enakovredni.

A spet jih je spodrezal slab uvod v drugi tretjini, ko so zelo hitro dobili drugi zadetek. So pa nato tudi hitro zrežirali vrnitev, najprej je Chris Dodero zadel po protinapadu, pozneje pa so zeleno-beli stopnjevali ritem in po lepi akciji Josepha Gareffe in strelca Mihe Zajca izenačili. Ni pa jim uspelo neodločenega izida prenesti še v zadnji del, saj so hokejisti Innsbrucka Usa v 39. minuti presenetili s strelom od daleč za novo vodstvo.

Zadnja tretjina je minila v prizadevanjih domačih, ki so iskali novo izenačenje. A ga ni bilo, čeprav je bilo priložnosti kar nekaj. Spet tudi z igralcem več, samo v zadnjem delu dvakrat, a sta obe kazni gostov ostali neizkoriščeni.

Tirolci so spretno branili minimalno prednost in v zadnjih minutah stisnili domače pred njihov gol, tako da je Us lahko svoja vrata zapustil šele dobro minuto pred koncem. To pa je bilo premalo za kakšno izdelano akcijo za izenačenje, na drugi strani pa so se gostje dokopali do ploščka in pol minute pred koncem potrdili zmago.

V naslednjem krogu bodo ljubljanski hokejisti spet igrali doma, v sredo jih čaka obračun z beljaško ekipo VSV.

Beričič najboljši mladi igralec septembra in oktobra Miha Beričič je bil izbran za Young Star lige ICE meseca septembra in oktobra, njegovi protikandidati so bili Clemens Krainz (Graz99ers), Senna Peeters (HC Innsbruck) in Lucas Thaler (Red Bull Salzburg). "Počaščen sem, da sem bil nominiran in potem še izbran za Young Star meseca septembra in oktobra. Zame je to velika spodbuda za naprej, dokaz, da dobro izkoriščam priložnosti, ki sem sem jih dobil, in da se vse da, če trdo delaš in verjameš v uspeh. Hokej je ekipni šport in to je priznanje tudi za celotno ekipo," je ob tem povedal 18-letni napadalec Olimpije.

Beljak s četrto zaporedno zmago, Gradec na kolena spravil Salzburg

Preostala srečanja so bila v nedeljo. Beljak Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča je za četrto zaporedno zmago s 3:2 premagal Linz in ga prehitel na četrtem mestu. Drugi koroški klub Celovec je z 1:3 izgubil pri Fehervarju Anžeta Kuralta, ki je podal ob prvem golu. Rok Tičar je prispeval edini zadetek poražencev v, v vratih katerih je Val Usnik zaustavil 29 od 32 strelov.

Do velike zmage je prišel Gradec Kena Ograjenška, graški panterji so doma z 1:0 premagali prvake iz Salzburga. Dunaj je za drugo zmago v dveh dneh premagal Pustertal.

Liga ICEHL, 21. krog Sobota, 19. november

HK SŽ Olimpija : Innsbruck 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

0:1 Shaw (Coulter, Jakubitzka, 8.), 0:2 Ulmer (Leavens, Krogsgaard, 22.), 1:2 Dodero (K. Čepon, Kapel, 25.), 2:2 Zajc (Garreffa, Neill, 31.), 2:3 Helewka (Ulmer, Bourque, 39.), 2:4 Ulmer (Helewka, Leavens, 60., EN) 20. krog:

Bolzano : Vienna Capitals 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Nedelja, 20. november Val Pusteria : Vienna Capitals 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Graz 99ers : Red Bull Salzburg 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

(Ken Ograjenšek/Graz je sprožil en strel na gol Salzburga; Aljaž Predan/Salzburg je bil v postavi.) VSV Beljak : Black Wings Linz 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

(Robert Sabolič/VSV je sprožil šest strelov na gol Linza in odsedel malo kazen; Blaž Tomaževič/VSV si je prislužil dve kazenski minuti.) Fehervar AV19 : KAC Celovec 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

(Anže Kuralt/Fehervar je podal za vodstvo z 1:0; Rok Tičar/KAC je zadel za končnih 3:1, sprožil dva strela, odsedel malo kazen, Luka Gomboc/KAC je sprožil en strel na gol gostiteljev, Val Usnik/KAC je branil vso tekmo in zaustavil 29 od 32 strelov.)