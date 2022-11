Preobrat v zadnji tretjini za veliko zmago Olimpije

Hokejisti Olimpije so prišli do druge zmage na zadnjih osmih tekmah. S 5:2 so premagali hokejiste iz Gradca. Po dveh tretjinah so zaostajali z 1:2, nato pa v zadnji dosegli kar štiri gole. Za preobrat so dosegli dva gola z igralcem manj (za 2:2 in 3:2). Kapetan Ziga Pance je kapetansko odločil tekmo - dva gola in podaja pri predzadnjih treh golih na tekmi.

Ljubljanski hokejisti imajo ta teden trojček domačih tekem. A začetek ni bil najboljši, saj so v torek izgubili z Asiagom, v petek zvečer pa je bil na drugi strani Gradec. Uvod v dvoboj je bil spodbuden. Ljubljančani, v postavi imajo tudi Miho Beričiča, ki je dobil priznanje za najboljšega mladega igralca lige v septembru in oktobru, so namreč hitro zadeli, Rok Kapel je za vodstvo poskrbel v tretji minuti. A pozneje so bili gostje enakovredni, izenačili pa so v deveti minuti.

Foto: Jurij Kodrun/HK Olimpija

"Power play" Ljubljančanom v tej sezoni nikakor ne steče in tudi danes je bilo podobno. Imeli so tri priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. V eni od akcij ob številčni premoči so njihovi tekmeci celo ušli v protinapad in le razpoloženemu vratarju Anthonyju Morronu so se lahko domači zahvalili, da niso zaostajali. Ljubljanski vratar je bil sicer eden ključnih mož v drugi tretjini, saj je z nekaj vrhunskimi obrambami reševal Olimpijo, ni pa mogel preprečiti zadetka po odbitku v 31. minuti.

Foto: Jurij Kodrun/HK Olimpija A ob majhnem zaostanku so domači še upali na preobrat. V zadnji tretjini so spet zaigrali odločneje, kot zanimivost pa velja omeniti, da so danes do preobrata prišli po zaslugi igre z igralcem manj, saj so na ta način dosegli kar dva gola.

Najprej je namreč v 46. minuti po protinapadu zadel kapetan Žiga Pance. Le nekaj minut zatem so imeli gostje spet igralca več, a je Pance spet ušel obrambi ter lepo podal Jaki Sodji in Olimpija je že vodila. Junak v domači vrsti Pance je v 57. minuti zadel še, ko so bile moči na ledu izenačene, s tem pa na široko odprl vrata do zmage. Gradec je še poskušal brez vratarja, kar pa je v zadnji minuti izkoristil Carl Neill in dokončno potrdil lepo zmago, ki je v tabor zeleno-belih prinesla veliko olajšanja.

Foto: Jurij Kodrun/HK Olimpija

V soboto v Tivoli prihaja Innsbruck

Uspeh je Ljubljančane tudi dvignil na lestvici, kjer so zdaj na devetem mestu prehiteli prav tokratne tekmece.

V soboto bo v Tivoliju gostoval letos odlični Innsbruck. Olimpija Tirolcev še ni premagala.

Liga ICEHL, 20. krog Petek, 18. november

HK SŽ Olimpija : Graz 99ers 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Kapel 3., Pance 47., 57., Sodja 51., Neill 60; Granholm 9., Yogan 11.



Black Wings Linz : Fehervar AV19 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



KAC Celovec : Val Pusteria 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Rok Tičar (KAC) je dal dva gola.



VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) : Innsbruck 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Robert Sabolič (VSV) je dal gol za 2:1.



Red Bull Salzburg : Pioneers Vorarlberg 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) Sobota, 19. november

Bolzano - Vienna Capitals