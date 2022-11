Olimpija se je po premoru vrnila s porazom

Moštva so se po tednu, namenjenem reprezentančnim akcijam, vrnils v tekmovalni pogon razširjenega avstrijskega prvenstva. HK SŽ Olimpija je odprla naporen teden, zmaji bodo v petih dneh odigrali tri domače tekme, na prvi so v Tivoliju z 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) morali priznati premoč Asiagu.

Ljubljanski hokejisti so na prvi od treh domačih tekem v regionalni ligi v tem tednu lovili konec slabe serije zadnjih tednov. A tudi prva tekma po reprezentančnem premoru se ni izšla po njihovih željah, še drugič v zadnjih tednih so klonili proti staremu znancu iz alpske lige Asiagu, tokrat na domačem ledu z 1:2.

Pred reprezentančno akcijo, na kateri slovenskim hokejistom v Budimpešti tudi ni šlo po načrtih, so Ljubljančani imeli slabo serijo šestih porazov in le eno zmago. Proti Italijanom so izgubili v gosteh pred 14 dnevi in tudi danes niso delovali najbolje. Delali so preveč napak, na srečo pa so imeli razpoloženega vratarja Anthonyja Morrona, ki jih je reševal in skrbel, da so bili do konca v igri za vsaj podaljšek.

Ljubljančani so delali preveč napak. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

V prvi polovici so hokejisti Asiaga dobro izkoriščali svoje priložnosti. Ob koncu prve tretjine so zadeli, ko so imeli prvič na tekmi igralca več. V drugi tretjini so bili domači enakovredni, a so po eni od napak v obrambi tekmeci pobegnili v protinapad ter povišali vodstvo. Za kanček upanja je nato poskrbel Joseph Garreffa, ki je pred zadnjo tretjino dosegel zadetek za 1:2.

V zadnjem delu je domača zasedba poskušala izenačiti. Bila je v prednosti pri številu strelov (na koncu 37 : 23), toda Asiago je znal zadržati minimalen naskok, zadel je tudi okvir gola, Morrone pa je imel tudi nekaj dobrih obramb. Priložnost za kaj več so zeleno-beli imeli ob koncu, ko so najprej imeli "power play", a je ostal neizkoriščen. V zadnji minuti in 15 sekundah pa so poskušali še brez vratarja, a tudi v tem elementu tokrat niso bili uspešni. Na lestvici so ostali na 11. mestu, a današnji tekmeci zdaj zaostajajo le še dve točki.

Olimpija bo v petek gostila Gradec, v soboto pa še Innsbruck.

Beljak, za katerega igra Robert Sabolič, je doma s 6:3 ugnal vodilni Bolzano. Foto: Guliverimage

Beljak ustavil vodilni Bolzano

Celovčani so s 3:1 ugnali Gradec, ki tokrat še ni mogel računati na rekonvalescenta Kena Ograjenška, a naj bi ta prvo tekmo sezone odigral kmalu. Drugo koroško moštvo s slovenskim pridihom v napadu je z odliko opravilo zahtevno nalogo, saj je v Beljaku s 3:6 klonil vodilni Bolzano.

Innsbruck je dosegel četrto zaporedno zmago, tokrat je s 5:2 ugnal novinca s Predarlskega, Dunajčani pa so na domačem terenu z 1:2 klonili proti aktualnim podprvakom iz Szekesfehervarja.

Liga ICEHL, 19. krog HK SŽ Olimpija : Asiago 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Strelci: 0:1 Misley (Magnabosco Aguirre, Rutkowski, 20.), 0:2 McShane (Salinitri, 32.), 1:2 Garreffa (Beričič, 37.). EC KAC (Rok Tičar, Luka Gomboc, Val Usnik) : Graz 99ers (Ken Ograjenšek) 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) : Bolzano 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)

Innsbruck : Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

zaostala tekma 13. kroga - Vienna Capitals : Fehervar AV19 (Anže Kuralt) 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)