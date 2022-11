Slovenci so se poslovili s porazom proti Japoncem

Slovenci so pripravljalni turnir končali s porazom proti Japoncem, po katerem so zasedli šesto mesto.

Slovenska hokejska reprezentanca je 15 ur po sobotni zmagi nad Ukrajino v podaljšku palice v boju za peto mesto prekrižala z Japonsko in izgubila z 1:3. Slovenci Budimpešto tako zapuščajo z eno zmago, dvema porazoma in šestim mestom. V teh dneh so bile na delu tudi mlajše selekcije, med njimi reprezentanca do 20 let, ki jo čez mesec dni čaka svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Varovanci Lovra Bajca so na Jesenicah premagali vse tekmece (Madžarsko, Francijo in Italijo) in s polnim izkupičkom zasedli prvo mesto.

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

Turnir na Madžarskem je bil že prva postaja na poti do majskega svetovnega prvenstva elitne skupine v Rigi. Sprva bi sicer morala Slovenija v novembrskem terminu igrati z Avstrijo in Belorusijo, a je prva našla izzive na močnejšem tekmovanju v Nemčiji, druga pa ni smela nastopiti zaradi sankcij.

Slovenija je pri vzhodnih sosedih igrala s precej pomlajeno zasedbo, saj je bil selektor Matjaž Kopitar, ki na standardne nosilce igre pričakovano ni računal, zaradi številnih poškodb prisiljen vpoklicati precej novih igralcev.

Znova neučinkoviti Slovenci so na gol Japoncev sprožili 31 strelov, a je le Miha Štebih uspel zadeti. Foto: Vid Ponikvar

Pomlajena slovenska zasedba je v petek z Italijo izgubila z 2:4, v soboto je Ukrajino premagala po podaljšku, turnir pa je zaključila s tekmo za peto mesto proti Japonski in izgubila z 1:3.

Podobno kot proti Ukrajini sta bila tudi danes nasprotnika disciplinirana in zbrana v obrambi. Tokrat je bilo tudi malo priložnosti za zadetek ob igri z igralcem več, saj je vsaka ekipa imela le eno kazen, tudi tokrat pa je Kopitarjeve pestila neučinkovitost.

Iz 31 strelov na gol (tekmec je sprožil enega več) so zadeli le enkrat, in sicer je bil v začetku zadnje tretjine natančen branilec Miha Štebih, ki je priskrbel izenačenje. Pred tem je Vala Usnika v slovenskih vratih sredi drugega dela, v katerem je prevladovala Slovenija, premagal Kohei Sato. Šest minut pred koncem se je Kento Suzuki podpisal pod drugo vodstvo azijske reprezentance. Slovenci so ob koncu izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Kosuke Otsu je z golom v nebranjeno mrežo postavil končnih 3:1.

Slovenci so turnir tako končali na šestem mestu. Pozicija in rezultati niso bili osrednji cilj, Kopitar je na Madžarskem preverjal, kako se v novih vlogah znajdejo nekateri, ki sicer niso nosilci igre, in kako nekateri mlajši, ki še čakajo na pravo reprezentančno priložnost.

Za prvo mesto se bosta zvečer pomerili Francija in Italija, za tretje pa Madžarska in Ukrajina.

Februarja turnir v Italiji, aprila začetek priprav na elito

Kopitar bo reprezentanco, takrat v močnejši postavi, znova zbral februarja. Rise takrat pri zahodnih sosedih čaka turnir štirih držav (Italija, Madžarska, Južna Koreja, Slovenija), nato pa bodo aprila prihodnje leto sledile zaključne priprave pred svetovnim prvenstvom elitne hokejske divizije.

To bo potekalo med 12. in 28. majem 2023 v latvijski Rigi in finskem Tampereju. Slovenci bodo v Rigi igrali proti reprezentancam Kanade, Kazahstana, Latvije, Norveške, Slovaške, Švice in ZDA. Urnik ni ugoden, sedem tekem bodo odigrali v desetih dneh. Začeli bodo 13. maja s tekmo proti Švici.

Turnir v Budimpešti: Nedelja, 13. november:

Tekme za razvrstitev



Za 1. mesto

18.30 Francija - Italija



Za 3. mesto

15.00 Madžarska - Ukrajina Za 5. mesto

Slovenija : Japonska 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Strelci: 0:1 Sato (Takagi, Nakajima, 33.), 1:1, Štebih (Podlipnik, 43.), 1:2 Suzuki (Irikura, Sato, 54.), 1:3 Otsu (59., EN)

Razmerje v strelih: 31:32 (6:11, 18:7, 7:14)

Kazenske minute: 2:2 (2:0, 0:2, 0:0)

Bajc: Fantje so v klubih naredili velik preskok

Slovenski hokejisti do 20 let so na turnirju na Jesenicah premagali vse tekmece, Madžarsko (8:2), Francijo (5:2) in Italijo (3:2), ter z osvojenimi polnimi devetimi točkami suvereno zasedli prvo mesto turnirja. Reprezentanca do 20 let je domač turnir izkoristila za priprave na decembrsko svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, na Norveškem. Foto: HZS

"Tokratnega zbora se je, v primerjavi s tistim v avgustu, udeležilo več igralcev, ki so v prvotnem načrtu tudi za svetovno prvenstvo," je sestavo slovenske izbrane vrste v izjavi za Hokej TV po koncu turnirja komentiral glavni trener Lovro Bajc, ki je s potekom reprezentančne akcije zadovoljen. "Fantje so pokazali, da so v klubih naredili velik preskok v tem času, ko se nismo videli. Menim, da je naša prihodnost svetla."

Svetovno prvenstvo, ki jih v norveškem Askerju čaka že čez slab mesec, bodo odprli z dvema težkima tekmama, proti domači Norveški in Danski. Mladi risi na turnirju merijo na najvišja mesta. "Skupaj s fanti menimo, da brez visoko zastavljenih ciljev ni smiselno odpotovati na Norveško," pravi slovenski strateg. Prepričan je, da slovenske hokejiste v Askerju čakajo precej težje tekme, tudi s Francijo in Madžarsko, s katerima so se pomerili v prejšnjih dneh. "To je vendarle pripravljalni turnir, a ko gre za medalje, da vsak vse od sebe," je še dodal.

"S fanti bomo na zvezi, tudi s trenerji v klubih, da bi morda z njihovo pomočjo še kakšno malenkost popravili. Pred prvenstvom se spet zberemo, odigramo eno ali dve pripravljalni tekmi in nato potujemo na Norveško," je čas do svetovnega prvenstva orisal Bajc. Naši fantje se bodo v deželi vikingov pomerili z reprezentancami Danske, Francije, Kazahstana, Madžarske in Norveške.

Uspešni tudi reprezentanci do 18 in 16 let

Reprezentance do 18 let je pod vodstvom Jake Adlešiča nastopala na turnirju v Borovljah, kjer je premagala vse tekmece (Avstrijo, Italijo in Madžarsko) in osvojila prvo mesto. Risi do 16 let pa so pod vodstvom Roberta Pesjaka v Györu premagali Madžarsko in Avstrijo, izgubili z Italijo ter zasedli prvo mesto.

Sobota, 12. november:

Ukrajina : Slovenija 1:2* (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) - v podaljšku

Strelci: 0:1 Kapel (47.), 1:1 Nimenko (Trakht, Merežko, 58., PP1), 1:2 Podlipnik (Tomaževič, 64.)

Razmerje v strelih: 21:23 (5:4, 7:10, 9:4, 0:5)

Kazenske minute: 6:12 (0:4, 6:4, 0:4) Madžarska : Francija 1:2* (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) - po podaljšku Lestvica A 1. Francija 2 tekmi - 5 točk

2. Madžarska 2 - 3

3. Japonska 2 - 1 Lestvica B



1. Italija 2 - 4

2. Ukrajina 2 - 3

3. Slovenija 2 - 2 Petek, 11. november:

Francija : Japonska 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Slovenija : Italija 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

0:1 Mantenuto (PP1, 9.), 0:2 Pietroniro (PP1, Miceli, Mantenuto, 17.), 1:2 Maver (Logar, Tomaževič, 20.), 1:3 Gellon (Ginetti, Felicetti, 34.), 1:4 Mantenuto (Pietroniro, Zanetti, 47.), 2:4 Svetina (Sodja, 59.) Četrtek, 10. november:

Italija : Ukrajina 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) - po podaljšku

Madžarska : Japonska 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) - po podaljšku