Slovenci v podaljšku strli ukrajinski oreh

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

Turnir na Madžarskem je že prva postaja na poti do majskega svetovnega prvenstva elitne skupine v Rigi. Sprva bi sicer morala Slovenija v novembrskem terminu igrati z Avstrijo in Belorusijo, a je prva našla izzive na močnejšem tekmovanju v Nemčiji, druga pa ni smela nastopiti zaradi sankcij. Slovenija pri vzhodnih sosedih igra s precej pomlajeno zasedbo, saj je bil selektor Matjaž Kopitar zaradi številnih poškodb prisiljen vpoklicati precej novih igralcev. V petek je Slovenija z Italijo izgubila z 2:4, danes je z Ukrajino zmagala, a šele po podaljšku.

Na turnirju v Budimpešti v dveh skupinah sodeluje šest reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Japonska in Francija, v skupini B pa Slovenija, Italija in Ukrajina. V nedeljo se bodo za prvo mesto pomerili Francozi in Italijani, za tretje Madžari in Ukrajinci, za peto pa Slovenci in Japonci.

Potem ko je na prvi tekmi priložnost med vratnicama dobil Rok Stojanovič, je danes Kopitar v igro poslal Luko Gračnarja, tretji vratar na turnirju je Val Usnik. Petkova tekma z Italijani je pokazala, da je bila Slovenija dokaj enakovredna, a ni znala izkoriščati priložnosti, medtem ko so bili Italijani učinkoviti predvsem ob "power playih".

Matic Podlipnik je v podaljšku zadel za zmago. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Danes sta se obe ekipi predstavili s trdno obrambo v prvih dveh tretjinah. Ne Ukrajinci, pri katerih je bil v vratih Eduard Zaharčenko, ne Slovenci namreč niso premagali svojih nasprotnikov. Priložnosti so sicer imeli, tudi ob igri z igralcem več, a so vse ostale neizkoriščene. Rok Kapel je v 47. minuti prekinil mrtvilo pri zadetkih in poskrbel za prvo vodstvo na tekmi, a to ni zdržalo do konca rednega dela. Ukrajinci so v 58. minuti izkoristili eno od šestih kazni Slovencev, Gračnarja je premagal Dmitro Nimenko in izsilil podaljšek. V tem so Slovenci prevladovali, v četrti minuti podaljšane igre je Matic Podlipnik zadel za zmago z 2:1.

Slovenci so v svoji skupini končali na tretjem mestu, tako da jih v nedeljo čaka tekma proti Japonski za peto mesto. Za tretje se bosta pomerili Ukrajina in Madžarska, za prvo pa Francija in Italija.

Francozi po drugi zmagi v nedeljo v boj za prvo mesto

Zgodaj popoldan sta se v skupini A pomerili gostiteljica Madžarska in Francija, ki sta pred tem obe premagali Japonsko. Galski petelini so slavili v podaljšku (2:1) in ostali v igri za prvo mesto.

Spored turnirja v Budimpešti: Sobota, 12. november:

Ukrajina : Slovenija 1:2* (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) - v podaljšku

Strelci: 0:1 Kapel (47.), 1:1 Nimenko (Trakht, Merežko, 58.), 1:2 Podlipnik (Tomaževič, 64.)

Razmerje v strelih: 21:23 (5:4, 7:10, 9:4, 0:5)

Kazenske minute: 6:12 (0:4, 6:4, 0:4) Madžarska : Francija 1:2* (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) - po podaljšku Lestvica A 1. Francija 2 tekmi - 5 točk

2. Madžarska 2 - 3

3. Japonska 2 - 1 Lestvica B



1. Italija 2 - 4

2. Ukrajina 2 - 3

3. Slovenija 2 - 2 Nedelja, 13. november:

Tekme za razvrstitev



Za 1. mesto

Francija - Italija



Za 3. mesto

15.00 Madžarska - Ukrajina Za 5. mesto

Slovenija - Japonska

Petek, 11. november:

Francija : Japonska 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Slovenija : Italija 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

0:1 Mantenuto (PP1, 9.), 0:2 Pietroniro (PP1, Miceli, Mantenuto, 17.), 1:2 Maver (Logar, Tomaževič, 20.), 1:3 Gellon (Ginetti, Felicetti, 34.), 1:4 Mantenuto (Pietroniro, Zanetti, 47.), 2:4 Svetina (Sodja, 59.) Četrtek, 10. november:

Italija : Ukrajina 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) - po podaljšku

Madžarska : Japonska 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) - po podaljšku