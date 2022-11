Kako se bo pomlajena Kopitarjeva četa zoperstavila sosedom?

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

Uvodni turnir bo v precej pomlajeni zasedbi odigrala v Budimpešti, kjer v dveh skupinah sodeluje šest reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Japonska in Francija, v skupini B pa Slovenija, Italija in Ukrajina.

Varovanci Matjaža Kopitarja, med katerimi ima največ reprezentančnih izkušenj Anže Kuralt, bodo ob 18.30 palice prekrižali z Italijani, ki so na zadnjem SP izpadli iz elite, v katero so se vrnili Slovenci. Zahodni sosedi so bili v akciji že v četrtek in v podaljšku izgubili proti Ukrajini (1:2).

Že pred sosedskim obračunom se bodo v Budimpešti srečali člani elite Francozi in Japonci. Za galske peteline bo to prva tekma, medtem ko je azijska reprezentanca v četrtek v podaljšku izgubila proti gostiteljem.

Slovencem bodo v soboto nasproti stali še Ukrajinci, v nedeljo pa sledijo tekme za razvrstitev.

Spored turnirja v Budimpešti: Petek, 11. november:

15.00 Francija - Japonska (skupina A)

18.30 Slovenija - Italija (skupina B) Sobota, 12. november:

15.00 Madžarska - Francija (skupina A)

18.30 Ukrajina - Slovenija (skupina B) Nedelja, 13. november:

Tekme za končno razvrstitev: 11.30, 15.00, 18.30



Četrtek, 10. november:

Italija : Ukrajina 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) - po podaljšku

Madžarska : Japonska 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) - po podaljšku