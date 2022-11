Slovenci čakajo na petek, že danes na delu zahodni in vzhodni sosedi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

Uvodni turnir bo v precej pomlajeni zasedbi odigrala v Budimpešti, kjer v dveh skupinah sodeluje šest reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Japonska in Francija, v skupini B pa Slovenija, Italija in Ukrajina.

Italijani začenjajo proti Ukrajincem. Foto: Guliverimage

Madžari začenjajo proti Francozom, Italijani proti Ukrajincem

V prvi bodo gostitelji danes palice prekrižali s Francozi, v drugi pa se bodo Italijani, ki jih po novem vodi dolgoletni trener NHL- in KHL-ekip Mike Keenan, pomerili z Ukrajinci.

Pomlajena slovenska zasedba - na Madžarskem ni praktično nobenega nosilca igre - bo na delu prvič v petek, ko bo palice prekrižala z Italijo, v soboto pa še z Ukrajino.

V nedeljo sledijo tekme za razvrstitev.

Spored turnirja v Budimpešti: Četrtek, 10. november:

15.00 Italija - Ukrajina (skupina B)

18.30 Madžarska - Francija (skupina A) Petek, 11. november:

15.00 Francija - Japonska (skupina A)

18.30 Slovenija - Italija (skupina B) Sobota, 12. november:

15.00 Madžarska - Japonska (skupina A)

18.30 Ukrajina - Slovenija (skupina B) Nedelja, 13. november:

Tekme za končno razvrstitev: 11.30, 15.00, 18.30