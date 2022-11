Jeseničani ob vrnitvi zavezali kravato in znova zavzeli vrh

Jeseničani so s 6:0 odpravili Hockey Unterland Cavaliers in se vrnili na prvo mesto.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se po skoraj treh tednih vrnili na tekme Alpske lige. V domači dvorani Podmežakla so gostili do tega srečanja vodilni Hockey Unterland Cavaliers (prehitel jih je med njihovo alpsko "odsotnostjo"), ga odpravili s 6:0 in znova zasedli prvo mesto tekmovanja. Pred Cavaliers imajo dve točki prednosti, a tudi štiri tekme manj.