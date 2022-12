Železarji lahko zmagoviti niz podaljšajo na 16

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v novi sezoni Alpske lige skoraj nepremagljivi. Edini poraz na 17 tekmah jim je zadal Unterland Cavaliers, in sicer 17. septembra. Varovanci Gabra Glaviča bodo tako ob 18. uri na domačem ledu napadli že 16. zaporedno alpsko zmago. V dvorani Podmežakla bo gostoval trenutno peti Zell am See.