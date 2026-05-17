"Zdaj moramo ostati mirni in na realnih tleh," je po zgodovinski zmagi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu dejal Marcel Mahkovec, ki je dosegel odločilni gol za zmago nad veliko Češko. Zelo veliko delo je opravil tudi slovenski vratar češkega rodu Lukaš Horak, ki je ubranil 33 od 35 strelov na gol. Slovence že v nedeljo čaka tekma proti Norveški. Ta se začne ob 20.20.

Slovenska hokejska reprezentanca je v soboto zvečer na svoji prvi tekmi svetovnega prvenstva poskrbela za pravo senzacijo, potem ko je na kolena spravila veliko Češko. Tekma se je končala z izidom 3:2, in sicer po podaljšku. Junak tekme je bil Marcel Mahkovec, ki je že po minuti in 14 sekundah podaljška dosegel odločilni gol. Šele 22-letni slovenski hokejist je po tekmi ostal miren, skromen in poudaril dobro delo cele ekipe.

"Pohvale celi ekipi. Vso tekmo smo se držali tega, kar smo se dogovorili. Pristop od prvega do zadnjega je bil danes res dober. Hori (Lukaš Horak, op. p.) nas je ohranjal v igri, v podaljšku pa je bila samo še pika na i. K sreči sem zadel, ampak to bi bil lahko kdorkoli. Danes so si zaslužili vsi," je uvodoma povedal član ljubljanske Olimpije, ki se še kako zaveda, da s to zmago niso naredili še nič.

"Zdi se mi, da je bila to težko prigarana zmaga, ki pa nam konec koncev še nič ne prinese. Zdaj moramo ostati mirni in na realnih tleh. Jutri je še ena tekma, na kateri so favoriti Norvežani. Treba bo hitro stopiti na realna tla in poskusiti odigrati čim boljšo tekmo."

Izjemno delo je opravil tudi Lukaš Horak, ki je češkega rodu. Po tekmi je dal zanimivo izjavo: "Prihajam iz Češke, tako da sem imel še več motivacije, da jih premagamo."

Kaj je selektor povedal fantom?

Selektor Edo Terglav po zmagi nad Češko ni skrival zadovoljstva predvsem zaradi karakterja svoje ekipe. Slovenija je imela težek začetek tekme, saj so Čehi po njegovih besedah delovali precej močnejši in dolgo časa izvajali pritisk. Ob tem smo lahko videli požrtvovalno igro ob igralcu manj, ko so njegovi hokejisti z veliko energije preživeli težke minute.

V zaključku druge tretjine je slovenska ekipa začela kazati drugačen obraz. Čehi so padali v igri, Slovenija pa je začutila, da lahko doseže preobrat, kar je bil po njegovem mnenju ključni trenutek tekme.

"Fantom sem rekel, da moramo upati, igrati in se nič umikati. In kar naenkrat smo dobili nekaj priložnosti. Potem so se oni zadnjih sedem minut umikali nazaj. Prišel je podaljšek, zavedali smo se, kakšno kakovost imajo. Naredili smo načrt za podaljšek, bilo je tudi malo sreče," je uvodoma povedal slovenski selektor, ki pa se dobro zaveda, da jih v nedeljo čaka tekma proti favorizirani Norveški.

"Če bi me pred tekmo ali pa pred turnirjem vprašali, ali podpišemo za to zmago, bi vsakič podpisal. Tako da mislim, da je to bonus. Moramo se zavedati tudi, kakšno ekipo smo premagali. To je res tudi ponos in ena velika stvar za slovenski hokej, ker češke reprezentance ne premagaš vedno. To je reprezentanca, ki spada med tri ali štiri najboljše na svetu, tako da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli. Ta zmaga je samo bonus za naprej. Ne smemo začeti kalkulirati. To je zdaj za nami. Fantje naj zdaj še malo uživajo, jutri pa gremo že naprej," je po veliki zmagi povedal Terglav.

Tekmovalni sistem: Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa poleg Slovencev igrajo še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca v predtekmovanju odigra sedem tekem. Po koncu tega dela najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine pa izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

