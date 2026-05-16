Slovenci prvenstvo odprli z veliko zmago nad Češko!

Slovenska hokejska reprezentanca je dočakala uvodno tekmo svetovnega prvenstva, led je v Fribourgu prebila proti favoriziranim Čehom, a jih po podaljšku spravila na kolena. To je bila za rise zgodovinska prva zmaga nad reprezentanco, ki velja za hokejsko velesilo. Sobotni spored sta z zmagama odprli Slovaška (Fribourg) in Avstrija (Zürich), popoldne so Kanadčani s 6:0 premagali Italijane, Finci pa so bili s 4:1 boljši od Madžarov. Švicarji so pri dveh zmagah, danes so s 4:2 premagali Latvijo.

Drugi dan svetovnega hokejskega prvenstva v Švici je bila prvič na delu tudi slovenska hokejska reprezentanca, ki v Fribourgu napada podvig, ki ji do zdaj še ni uspel. Slovenci so lani v Stockholmu prvič po 20 letih obstali med elitno druščino, tokrat pa napadajo drugi zaporedni obstanek. Da bi se podpisali pod nov mejnik, bi se morali po sedmih tekmah izogniti zadnjemu mestu v svoji skupini. Začeli so izvrstno in prvič v zgodovini na kolena spravili veliko Češko. Ta je padla po podaljšku s 3:2, odločilno gol je dosegel Marcel Mahkovec.

"Res smo odigrali dobro tekmo, ampak s tem v resnici nismo še nič naredili, saj vemo, da bo za obstanek potrebno dobiti še kaj več točk. Je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi, samo na nas je, kako bomo odigrali naslednje tekme. Že jutri nas čaka zelo pomembna tekma z Norvežani in na tej današnji zmagi ne smemo zaspati," je za RTV Slovenije povedal strelec zmagovitega gola in priznal, da se v ekipi še ne zavedajo dovolj, kaj jim je uspelo, ne sme pa jih ponesti, saj jih že jutri čaka nov izziv. "Upamo na enako predstavo kot danes," je še dodal.

Tekmo v Fribourgu so risi odprli odlično. Čeprav so Čehi v uvodnih minutah silovito pritisnili na Horakova vrata, so risi zdržali pritisk in se ubranili tudi z igralcem manj na ledu (izključen je bil Miha Beričič), medtem ko so svojo prvo priložnost z igralcem več odlično izkoristili. Ob izključitvi Daniela Vozenileka so vzpostavili "power-play", tik pred vrnitvijo kaznovanega češkega hokejista pa je Dominika Pavlata v deseti minuti s strelom iz obrata tik pod vratnico premagal Matic Török. Prva tretjina se je končala z vodstvom Slovenije z 1:0.

V začetku druge tretjine Slovencem ni uspelo izkoristiti prvega "power-playja", takoj po izenačenju moči na ledu pa so si privoščili še napako v svoji tretjini, izgubili plošček, pobral ga je Matyas Melovsky, zadrsal v napad, Horaka mu ni uspelo ukaniti, je pa odbitek nato za hrbet slovenskega čuvaja mreže pospravil Martin Kaut in poskrbel za izenačenje na 1:1.

Sledilo je daljše obdobje, ko so Slovenci močno trpeli v obrambi. Na polovici tekme so tekmeci zatresli okvir vrat, Slovenija je nato preživela še eno številčno prednost Češke. Tri minute pred odmorom pa so Čehi premoč kronali še z drugim zadetkom, spet je bil pri odbitku na pravem mestu Lukaš Sedlak. Ob koncu tega dela pa sta imela izjemni priložnosti Marcel Mahkovec, ki pa je slabo končal protinapad, ter Jan Drozg iz bližine, vendar je ostalo pri 1:2.

V deveti minuti zadnje tretjine so se spet izkazali risi, dobili sodniški met v češki obrambni tretjini, izpeljali hitro akcijo, za izenačenje na 2:2 pa je zadel Anže Kuralt. Gol je dal Slovencem dodatno moč, novo lepo priložnost je imel Kuralt že nekaj minut pozneje, pet minut pred koncem pa še Sabolič. V zadnjih dveh minutah so bili Slovenci agresivnejši in si z borbeno igro priborili vsaj točko. O zmagovalcu tekme je odločal petminutni podaljšek z igro tri na tri. Že po minuti in 14 sekundah podaljška je Marcel Mahkovec pobegnil v protinapad in dosegel zmagoviti gol.

Eden od junakov velike zmage je bil nedvomno naturalizirani slovenski vratar Lukaš Horak, ki je proti "svoji" Češki zbral 32 obramb. Slovenci so na vrata Dominika Pavlata sprožili 17 strelov. Danes je Slovenija v šesti medsebojni tekmi na svetovnih prvenstvih elitne skupine prvič premagala Češko, ki domala na vsakem turnirju spada celo med favorite za kolajne.

Slovenci bodo po večerni tekmi že v nedeljo zvečer (20.20) znova v akciji. Takrat jim bodo nasproti stali Norvežani, proti katerim bi v teoriji lažje upali na obogatitev točkovnega plena.

Za uvod slovenski sosedi proti povratnikom

Sobotni spored se je začel zgodaj popoldne. V slovenski skupini sta se pomerili Norveška in Slovaška. Slovaki so slavili z 2:1. V Zürichu je lanska četrtfinalistka Avstrija s 5:2 odpravila povratnico v elito Veliko Britanijo.

Avstrijci, ki so se lani po dolgih letih uvrstili v četrtfinale, so prvenstvo odprli z zanesljivo zmago proti Britancem. Foto: Reuters

Popoldne so Kanadčani s 6.0 odpravili Italijane, Finci pa so bili s 4:1 boljši od Madžarov. V večerni tekmi v Zürichu so gostitelji turnirja Švicarji s 4:2 premagali Latvijce in se veselili druge zmage na prvenstvu.

Tekmovalni sistem: Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sobota, 16. maj

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

