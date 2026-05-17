Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
17. 5. 2026,
6.00

Osveženo pred

5 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lukaš Horak Lukaš Sedlak SP v hokeju 2026 Češka slovenska hokejska reprezentanca

Nedelja, 17. 5. 2026, 6.00

5 ur, 10 minut

Odzivi na Češkem po porazu s Slovenijo

Čehi kar ne morejo verjeti, kaj so jim napravili Slovenci: Uf, uf, uf. Šok!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slovenija Češka SP 2026 hokej | Ko je Lukaš Sedlak popeljal Češko v vodstvo z 2:1 in tako proslavljal zadetek skupaj z Janom Mandatom in Romanom Červenko, so češki navijači verjeli, da bodo njihovi ljubljenci nadaljevali zmagoviti niz na SP v Švici. Občutek jih je še kako varal … | Foto Reuters

Ko je Lukaš Sedlak popeljal Češko v vodstvo z 2:1 in tako proslavljal zadetek skupaj z Janom Mandatom in Romanom Červenko, so češki navijači verjeli, da bodo njihovi ljubljenci nadaljevali zmagoviti niz na SP v Švici. Občutek jih je še kako varal …

Foto: Reuters

Kar se tiče hokeja na ledu, so razmerja moči med Češko in Slovenijo v reprezentančni hierarhiji najhitrejšega ekipnega športa na svetu dobro znana. Čehi so v tekmo SP 2026 v Švici vstopali kot absolutni favoriti, a so nato nepričakovano naleteli na tako visoko oviro, da so se morali po porazu po podaljšku (2:3) proti risom zadovoljiti zgolj s točko. Da je bil njihov šok še toliko večji, je na slovenskih vratih z junaškimi posredovanji poskrbel njihov rojak Lukaš Horak! O tem in še čem se je po senzacionalni zmagi Slovenije razpisal češki iSport.

SP v hokeju 26: Slovenija - Češka
Sportal Slovenci prvenstvo odprli z veliko zmago nad Češko!

"Češka – Slovenija, 2:3 po podaljšku. Šok! Češko je ustavil češki vratar," so izpostavili v naslovu novice na češkem mediju iSport, kjer njen poročevalec iz Švice Zdenek Janda ni skrival presenečenja nad razpletom dvoboja. "Uf, uf, uf. Tega nismo pričakovali. Češka je prvič na velikem tekmovanju izgubila proti Sloveniji," je zapisal Čeh in nadaljeval, kako je češka reprezentanca na lastni koži izkusila zahrbtnost takšnih tekem na svetovnem prvenstvu, kjer te že vnaprej proglasijo za velikega favorita.

Marcel Mahkovec in Lukaš Horak sta bila osrednja junaka odmevne slovenske zmage v Švici. | Foto: Reuters Marcel Mahkovec in Lukaš Horak sta bila osrednja junaka odmevne slovenske zmage v Švici. Foto: Reuters

"Češka je izgubila po podaljšku proti Sloveniji, ki se je lani v zadnjem trenutku rešila izpada iz elitne skupine. To je frustrirajoče, še zlasti zaradi tega, kar v boju za četrtfinale šteje vsaka točka," je češki novinar poudaril, kako bi lahko neuspeh Češke proti risom prinesel kar nekaj negativnih posledic.

Ko jo Čehom zagode Čeh

Lukaš Horak je v prvi in tretji četrtini kot tudi podaljšku zaklenil svoja vrata. | Foto: Reuters Lukaš Horak je v prvi in tretji četrtini kot tudi podaljšku zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters Na Češkem so zapisali, kako je v akciji, predhodnici tiste, po kateri je Marcel Mahkovec v podaljšku pridrsal sam pred češka vrata in nato z zadetkom za 3:2 odločil zmagovalca, dišalo po nedovoljeni potezi risov. Vseeno pa so za največjo oviro, ki je Češki pokvarila načrte in ji preprečila osvojitev že vnaprej prištetih točk za zmago, označili svojega rojaka Lukaša Horaka.

Češki vratar se je po tem, ko je prejel slovenski potni list, z velikim zadovoljstvom in ponosom pridružil slovenski reprezentanci. Proti svoji prvi domovini se je zelo izkazal, v taboru Češke pa je po porazu vladalo ogromno razočaranje. Zanimivo je, da ga češki selektor Radim Rulik dobro pozna, saj je v preteklosti igral v Litvinovu, kjer je bil trener prav Rulik.

"To smo si sami zakuhali"

Češki selektor Radim Rulik (desno) ni skrival nezadovoljstva po porazu s Slovenijo. | Foto: Reuters Češki selektor Radim Rulik (desno) ni skrival nezadovoljstva po porazu s Slovenijo. Foto: Reuters "Sliši se neumno, a to smo si sami zakuhali. Slovenci nas niso ravno nadigrali," je zaupal napadalec Pardubic Lukaš Sedlak. Na Češkem je sicer veliko prahu dvignila tudi odločitev selektorja, da napadalec Bostona Matej Blümel, čeprav ni bil poškodovan, ne nastopi na tekmi s Slovenijo.

Na prvi tekmi na svetovnem prvenstvu je prispeval proti Danski (4:1) zadetek in asistenco, proti Slovencem pa ga selektor Rulik ni uvrstil med nastopajoče. Namesto njega je dobil priložnost Jan Mandat.

Češkim hokejistom je bilo najbolj žal svojih navijačev, ki so znova napolnili dvorano v Fribourgu. Tam so podobno kot na srečanju proti Danski ustvarili domače okolje, prevladovale so češke zastave, po tekmi pa so zapuščali dvorano razočarani, saj iz zvočnikov ni odmevala češka himna, ampak Zdravljica. Slovenski hokejski junaki so presenetili češke favorite in dokazali, da tudi v hokeju ni več slabih tekmecev.

Risi se bodo zvečer v Fribourgu pomerili proti Norvežanom. | Foto: Reuters Risi se bodo zvečer v Fribourgu pomerili proti Norvežanom. Foto: Reuters

Danes jih čaka nov izziv, ob 20.20, znova v večernem terminu, se bodo pomerili z Norveško, za katero nastopa tudi 18-letni Tinus Luc Koblar, sicer sin znanih slovenskih športnikov, ki že dobro desetletje živijo na severu Evrope.

Andreja Grašič
Sportal Sin znanih slovenskih športnikov navdušuje na SP, v nedeljo nastopa proti risom!
SP v hokeju: Švica - ZDA
Sportal Švicarji premagali olimpijske prvake, Čehi so se ogreli za Slovence
Lukaš Horak Lukaš Sedlak SP v hokeju 2026 Češka slovenska hokejska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.