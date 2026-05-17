Čehi kar ne morejo verjeti, kaj so jim napravili Slovenci: Uf, uf, uf. Šok!

Kar se tiče hokeja na ledu, so razmerja moči med Češko in Slovenijo v reprezentančni hierarhiji najhitrejšega ekipnega športa na svetu dobro znana. Čehi so v tekmo SP 2026 v Švici vstopali kot absolutni favoriti, a so nato nepričakovano naleteli na tako visoko oviro, da so se morali po porazu po podaljšku (2:3) proti risom zadovoljiti zgolj s točko. Da je bil njihov šok še toliko večji, je na slovenskih vratih z junaškimi posredovanji poskrbel njihov rojak Lukaš Horak! O tem in še čem se je po senzacionalni zmagi Slovenije razpisal češki iSport.

"Češka – Slovenija, 2:3 po podaljšku. Šok! Češko je ustavil češki vratar," so izpostavili v naslovu novice na češkem mediju iSport, kjer njen poročevalec iz Švice Zdenek Janda ni skrival presenečenja nad razpletom dvoboja. "Uf, uf, uf. Tega nismo pričakovali. Češka je prvič na velikem tekmovanju izgubila proti Sloveniji," je zapisal Čeh in nadaljeval, kako je češka reprezentanca na lastni koži izkusila zahrbtnost takšnih tekem na svetovnem prvenstvu, kjer te že vnaprej proglasijo za velikega favorita.

Marcel Mahkovec in Lukaš Horak sta bila osrednja junaka odmevne slovenske zmage v Švici. Foto: Reuters

"Češka je izgubila po podaljšku proti Sloveniji, ki se je lani v zadnjem trenutku rešila izpada iz elitne skupine. To je frustrirajoče, še zlasti zaradi tega, kar v boju za četrtfinale šteje vsaka točka," je češki novinar poudaril, kako bi lahko neuspeh Češke proti risom prinesel kar nekaj negativnih posledic.

Ko jo Čehom zagode Čeh

Lukaš Horak je v prvi in tretji četrtini kot tudi podaljšku zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters Na Češkem so zapisali, kako je v akciji, predhodnici tiste, po kateri je Marcel Mahkovec v podaljšku pridrsal sam pred češka vrata in nato z zadetkom za 3:2 odločil zmagovalca, dišalo po nedovoljeni potezi risov. Vseeno pa so za največjo oviro, ki je Češki pokvarila načrte in ji preprečila osvojitev že vnaprej prištetih točk za zmago, označili svojega rojaka Lukaša Horaka.

Češki vratar se je po tem, ko je prejel slovenski potni list, z velikim zadovoljstvom in ponosom pridružil slovenski reprezentanci. Proti svoji prvi domovini se je zelo izkazal, v taboru Češke pa je po porazu vladalo ogromno razočaranje. Zanimivo je, da ga češki selektor Radim Rulik dobro pozna, saj je v preteklosti igral v Litvinovu, kjer je bil trener prav Rulik.

"To smo si sami zakuhali"

Češki selektor Radim Rulik (desno) ni skrival nezadovoljstva po porazu s Slovenijo. Foto: Reuters "Sliši se neumno, a to smo si sami zakuhali. Slovenci nas niso ravno nadigrali," je zaupal napadalec Pardubic Lukaš Sedlak. Na Češkem je sicer veliko prahu dvignila tudi odločitev selektorja, da napadalec Bostona Matej Blümel, čeprav ni bil poškodovan, ne nastopi na tekmi s Slovenijo.

Na prvi tekmi na svetovnem prvenstvu je prispeval proti Danski (4:1) zadetek in asistenco, proti Slovencem pa ga selektor Rulik ni uvrstil med nastopajoče. Namesto njega je dobil priložnost Jan Mandat.

Češkim hokejistom je bilo najbolj žal svojih navijačev, ki so znova napolnili dvorano v Fribourgu. Tam so podobno kot na srečanju proti Danski ustvarili domače okolje, prevladovale so češke zastave, po tekmi pa so zapuščali dvorano razočarani, saj iz zvočnikov ni odmevala češka himna, ampak Zdravljica. Slovenski hokejski junaki so presenetili češke favorite in dokazali, da tudi v hokeju ni več slabih tekmecev.

Risi se bodo zvečer v Fribourgu pomerili proti Norvežanom. Foto: Reuters

Danes jih čaka nov izziv, ob 20.20, znova v večernem terminu, se bodo pomerili z Norveško, za katero nastopa tudi 18-letni Tinus Luc Koblar, sicer sin znanih slovenskih športnikov, ki že dobro desetletje živijo na severu Evrope.