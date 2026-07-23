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Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
17.29

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
Češka nesreča nesreča vojaški helikopter

Četrtek, 23. 7. 2026, 17.29

32 minut

V nesreči vojaškega helikopterja na Češkem en mrtev

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Češka, helikopter, nesreča | Foto Reuters

Foto: Reuters

V strmoglavljenju vojaškega helikopterja v vojaškem oporišču na Češkem je danes umrl vojak, štirje pa so bili poškodovani, je sporočila češka vojska. Obrambni minister Jaromir Zuna je nesrečo označil za "izjemno tragedijo" in sporočil, da vzrok nesreče preiskujejo.

Na omrežju X je vojska sporočila, da je helikopter Venom strmoglavil v 22. helikopterskem oporišču v Nameštu nad Oslavou. Na krovu je bilo pet vojakov. Na kraju nesreče so trenutno reševalne službe. Kasneje so sporočili, da je v nesreči eden od vojakov umrl, štirje pa so bili poškodovani.

"Zdaj je naša absolutna prednostna naloga zagotoviti vso možno oskrbo in podporo poškodovanim vojakom ter njihovim bližnjim. Prav tako smo v stiku z družino umrlega vojaka, ki ji nudimo vso potrebno pomoč," so dodali.

Češka, helikopter, nesreča | Foto: Reuters Foto: Reuters

Letalska baza Namešt in Oslavou se nahaja približno 200 kilometrov jugovzhodno od Prage. Policija je bila o nesreči obveščena okoli poldneva.

Češka vojska je leta 2019 od ZDA kupila osem večnamenskih helikopterjev UH-1Y Venom in štiri bojne helikopterje AH-1Z Viper. Zadnje helikopterje je prejela leta 2024. Do lanskega leta so češkim pilotom urjenje na novih helikopterjih zagotavljali ameriški inštruktorji.

Vojska je še sporočila, da je do konca preiskave nesreče prizemljila vse omenjene ameriške helikopterje.

Češka nesreča nesreča vojaški helikopter
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