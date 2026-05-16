Sin znanih slovenskih športnikov navdušuje na SP, v nedeljo nastopa proti risom!

Kako majhen je lahko športni svet! Tinus Luc Koblar, 18-letni sin nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov ter olimpijcev Andreje Grašič in Jerneja Koblarja, je v soboto debitiral za člansko hokejsko reprezentanco Norveške na svetovnem prvensvu. Debi na velikem odru je zaznamoval z zadetkom proti Slovaški, ki pa Skandinavcem ni pomagal do uspeha (1:2). Vikingi bodo prve točke na svetovnem prvenstvu v Švici lovili v nedeljo, Koblarja čaka dvoboj s hokejisti iz domovine njegovih staršev, Slovenijo! Risi so v soboto poskrbeli za senzacijo dneva in šokirali Češko (2:1). Bodo dan pozneje spravili v slabo voljo tudi najstnika, ki nosi v sebi slovensko kri?

Slovenski hokejisti so v soboto presenetili močno Češko s pomočjo Lukaša Horaka, češkega vratarja s slovenskim potnim listom. Nekdanje svetovne prvake iz leta 2024 je spravljal v obup njihov rojak, ki predstavlja veliko okrepitev za slovensko reprezentanco. Bi lahko podobno usodo doživeli risi, le da bi bil tokrat v osrednji vlogi Tinus Luc Koblar?

Družina Koblar živi na Norveškem že več kot deset let. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Debitiral in že zadel v polno

Mladi norveški hokejist ima slovenske korenine. Športno kariero je začel v deželi na sončni strani Alp in treniral hokej na Bledu, ko pa se je njegova družina preselila na sever Evrope, se je pozneje odločil, da bo zastopal svojo novo domovino Norveško. Hokejist švedskega kluba Leksands IF je pri 18 letih dočakal enega lepših trenutkov kariere, saj je debitiral za Vikinge na velikem tekmovanju.

Tinus Luc Koblar (levo) je dosegel edini norveški zadetek na srečanju SP proti Slovaški (1:2). Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu skupine A v Fribourgu se je pomeril s Švico in debi zaznamoval z zadetkom. Zadel je za 1:1 proti Slovaški, v polno pa meril proti koncu druge tretjine. Na koncu so Skandinavci vseeno ostali brez točk. Slovaki so v zadnji tretjini dosegli zadetek za 2:1, strelec odločilnega gola je bil Marek Hrivik, tako da so Koblar in druščina vstopili v tekmovanje s porazom.

Na lanskoletnem naboru za ligo NHL je bil izbran tudi 17-letni slovenski hokejist Tinus Luc Koblar, sicer pod norveško zastavo, saj z družino že deset let živi na severu Evrope. Izbrali so ga Toronto Maple Leafs. Foto: Guliverimage

Bo pa toliko bolj čustveno v nedeljo zvečer (20.20), ko se bodo Norvežani pomerili s Slovenijo. To bo prav posebna tekma za Koblarja in njegova starša - nekdanjo slovensko biatlonko Andrejo Koblar (Grašič) in nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Šport bo znova pisal posebne zgodbe, kot jih lahko samo on.