Češka nogometna zveza (FACR) je danes sporočila, da je prekinila sodelovanje s selektorjem Miroslavom Koubkom po hitrem izpadu na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

"S selektorjem Miroslavom Koubkom smo se dogovorili za prekinitev sodelovanja," je v izjavi za javnost dejal prvi mož češke zveze David Trunda in dodal: "Na današnjem sestanku je selektor ponudil svoj odstop, po odprtem in korektnem pogovoru pa sem sprejel njegovo odločitev."

"Za odstop sem se odločil zaradi medijske kampanje, ki temelji na številnih polresnicah o meni. V takšnem ozračju moje delo v reprezentanci nima več nobenega smisla," je v zvezi s tem dodal Koubek.

Štiriinsedemdesetletni Koubek je Češko po 20 letih znova popeljal na svetovno prvenstvo, potem ko je reprezentanca v marčevskih dodatnih kvalifikacijah po izvajanju enajstmetrovk premagala Irsko in Dansko.

Češka na letošnjem mundialu ni navdušila. V skupini A je remizirala proti Južni Afriki, izgubili pa proti Mehiki in Južni Koreji.