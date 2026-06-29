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Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
18.43

Osveženo pred

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Češka Miroslav Koubek

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 18.43

1 ura, 23 minut

Odstop

Miroslav Koubek ni več selektor Češke

Avtor:
STA

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Miroslav Koubek | Miroslav Koubek ni več selektor Češke. | Foto Reuters

Miroslav Koubek ni več selektor Češke.

Foto: Reuters

Češka nogometna zveza (FACR) je danes sporočila, da je prekinila sodelovanje s selektorjem Miroslavom Koubkom po hitrem izpadu na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

"S selektorjem Miroslavom Koubkom smo se dogovorili za prekinitev sodelovanja," je v izjavi za javnost dejal prvi mož češke zveze David Trunda in dodal: "Na današnjem sestanku je selektor ponudil svoj odstop, po odprtem in korektnem pogovoru pa sem sprejel njegovo odločitev."

"Za odstop sem se odločil zaradi medijske kampanje, ki temelji na številnih polresnicah o meni. V takšnem ozračju moje delo v reprezentanci nima več nobenega smisla," je v zvezi s tem dodal Koubek.

Štiriinsedemdesetletni Koubek je Češko po 20 letih znova popeljal na svetovno prvenstvo, potem ko je reprezentanca v marčevskih dodatnih kvalifikacijah po izvajanju enajstmetrovk premagala Irsko in Dansko.

Češka na letošnjem mundialu ni navdušila. V skupini A je remizirala proti Južni Afriki, izgubili pa proti Mehiki in Južni Koreji.

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