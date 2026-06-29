Šok pred izločilnimi boji: kapetan Zelenortskih otokov obtožen posilstva prevajalke

Kapetan nogometne reprezentance Zelenortskih otokov Ryan Mendes se je znašel pod plazom hudih očitkov. 36-letni nogometaš naj bi med marčevsko reprezentančno akcijo na Novi Zelandiji spolno napadel Brazilko, ki so jo v reprezentanci najeli kot prevajalko.

Domnevni napad naj bi se zgodil v hotelu v Aucklandu, kjer je bila nastanjena reprezentanca Zelenortskih otokov. O primeru je prvi poročal brazilski medij Globo, po njegovih navedbah pa je bila ženska angažirana kot prevajalka med turnirjem FIFA Series, ki je letos potekal na Novi Zelandiji, poroča spletna stran SPORTbible.

Incident naj bi se zgodil po tekmi proti Čilu, 27. marca, ko naj bi bila prevajalka povabljena na sestanek v hotelsko sobo, a je ob prihodu ugotovila, da ne gre za uradni sestanek, temveč za druženje, zato se je odločila oditi.

Ženska trdi, da ji je Mendes nato sledil do njene hotelske sobe. Ko naj bi potrkal in je odprla vrata, naj bi na silo vstopil v sobo. Po izjavi, ki jo je podala novozelandski policiji in jo povzema Globo, naj bi jo nato davil, udaril, ugriznil in posilil.

Po domnevnem napadu je fotografirala poškodbe, fotografije pa naj bi pozneje posredovala brazilskemu mediju. Na njih naj bi bile vidne podplutbe na vratu. Pozneje je pomoč poiskala na kliniki za žrtve spolnega nasilja, kjer naj bi forenzični pregled pokazal podplutbe na vratu, prsih in ustnicah, ginekološki pregled pa naj bi pokazal tudi "dve okrogli poškodbi, boleči na dotik". Izvid pregleda je bil 10. aprila posredovan novozelandski policiji.

Foto: Reuters Brez odziva

Ženska trdi, da je o domnevnem napadu obvestila tudi najmanj tri predstavnike nogometne zveze Zelenortskih otokov, vendar naj odgovora ne bi prejela.

10. maja sta z možem pritožbo poslala tudi nogometni zvezi Zelenortskih otokov in Mednarodni nogometni zvezi FIFA. Kot dokaz za domnevno posilstvo sta priložila zdravniško dokumentacijo in zahtevala, da se Mendesu prepove nastop na svetovnem prvenstvu. Po njenih navedbah odgovora FIFA ni prejela.

ANKETA Ali bi morali Ryana Mendesa zaradi obtožb glede posilstva izključiti iz svetovnega nogometnega prvenstva? Da, obvezno. + 85,59 % 95 glasov

Ne, dokler se mu ne dokaže krivda, je nedolžen. + 14,41 % 16 glasov Oddanih 111 glasov

Iz FIFE so za SPORTbible sporočili, da so v stiku z novozelandskimi oblastmi, vendar zadeve v tej fazi ne morejo dodatno komentirati. "FIFA vse očitke o neprimernem ravnanju jemlje izjemno resno in ima vzpostavljen jasen postopek za vsakogar v nogometu, ki želi prijaviti incident," je sporočil predstavnik krovne nogometne organizacije.

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