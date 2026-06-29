Ponedeljek, 29. 6. 2026, 14.42
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Boj za osmino finala
Slavko Vinčić bo sodil tekmo med Mehiko in Ekvadorjem
Slovenskemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiću so na svetovnem nogometnem prvenstvu zaupali sojenje obračuna šestnajstine finala med sogostiteljico Mehiko in Ekvadorjem, ki bo v torek v Mexico Cityju.
Pri mednarodni nogometni zvezi (Fifa) so sporočili, da bo Slavko Vinčić vodil 60. tekmo na letošnjem svetovnem prvenstvu, na kateri se bosta za preboj v osmino finala v Ciudad de Mexicu pomerila Mehika in Ekvador. Njegova asistenta bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
Dvoboj na stadionu Azteca v Cudad de Mexicu, ki sprejme več kot 80 tisoč gledalcev, gostil pa je tudi otvoritveno tekmo, se bo začel v sredo ob 3. uri po slovenskem času.
Trojica je na prvenstvu sodila že na dveh tekmah. Najprej v New Jerseyu, kjer sta igrala Brazilija in Maroko, nato še v San Franciscu na obračunu med Jordanijo in Alžirijo.