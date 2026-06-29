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Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
14.42

Osveženo pred

20 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 14.42

20 minut

Boj za osmino finala

Slavko Vinčić bo sodil tekmo med Mehiko in Ekvadorjem

Avtor:
Pe. M.

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić bo glavni sodnik na tekmi šestnajstine finala svetovnega prvenstva med Mehiko in Ekvadorjem. | Foto Reuters

Slavko Vinčić bo glavni sodnik na tekmi šestnajstine finala svetovnega prvenstva med Mehiko in Ekvadorjem.

Foto: Reuters

Slovenskemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiću so na svetovnem nogometnem prvenstvu zaupali sojenje obračuna šestnajstine finala med sogostiteljico Mehiko in Ekvadorjem, ki bo v torek v Mexico Cityju.

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Pri mednarodni nogometni zvezi (Fifa) so sporočili, da bo Slavko Vinčić vodil 60. tekmo na letošnjem svetovnem prvenstvu, na kateri se bosta za preboj v osmino finala v Ciudad de Mexicu pomerila Mehika in Ekvador. Njegova asistenta bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Dvoboj na stadionu Azteca v Cudad de Mexicu, ki sprejme več kot 80 tisoč gledalcev, gostil pa je tudi otvoritveno tekmo, se bo začel v sredo ob 3. uri po slovenskem času.

Trojica je na prvenstvu sodila že na dveh tekmah. Najprej v New Jerseyu, kjer sta igrala Brazilija in Maroko, nato še v San Franciscu na obračunu med Jordanijo in Alžirijo.

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