Kanada napadala, se mučila, v sodnikovem dodatku pa le zadela za osmino finala

Začela se je šestnajstina finala svetovnega prvenstva 2026. Prvo tekmo sta v Inglewoodu, predmestju Los Angelesa, igrali reprezentanci Južne Afrike in Kanade, ki sta se sploh prvič uvrstili v izločilne boje (je sicer res, da v teh nastopa precej več ekip kot nekoč). Sogostitelji prvenstva so bili v vlogi favorita, a v prvem polčasu kljub premoči niso zadeli (0:0). V drugem so močno pritisnili, Južnofričani pa so se s skrajnimi silami branili. Šele v 91. minuti je bil vratar Ronwen Williams premagan. Za zmago z 1:0 in napredovanje Kanade v osmino finala je zadel Stephen Eustaquio.

SP 2026, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

28. junij, nedelja:

Prva tekma izločilnih bojev se igra na enem najmodernejših stadionov na svetu. SoFi v predmestju Los Angelesa je domači stadion ekip ameriškega nogometa LA Chargers in LA Rams. Foto: Reuters Na 72 tekmah skupinskega dela je padlo 215 zadetkov, v povprečju skoraj natanko trije na tekmo. Pod šest zadetkov se je podpisal prvi strelec tekmovanja Lionel Messi, ki je z Argentino odlično začel obrambo naslova. Aktualni svetovni prvaki so ena od treh ekip, ki so v prvem delu turnirja nanizale tri zmage, s popolnim izkupičkom pa sta se v izločilne boje uvrstili samo še sogostiteljica Mehika in Francija. Prav finalisti zadnjega svetovnega prvenstva so po mnenju večine nogometnih privržencev prvi favorit za veliko julijsko slavje v New Jerseyju. Ekipa na čelu z razigranim Kylianom Mbappejem deluje zastrašujoče.

Kanadčani so žogo že videli v mreži, a jo je eden od branilcev blokiral na golovi črti. Foto: Reuters V Inglewoodu pri Los Angelesu so se na prvi tekmi šestnajstine finala v nedeljo Kanadčani merili z izbrano vrsto Južne Afrike. Prve pol ure tekme je bil uspavanka, saj so oboji igrali zelo previdno. Edino Kanada je imela eno omembe vredno priložnost, ko je po prostem strelu v 22. minuti z glavo streljal Derek Cornelius, a mu je Ronwen Williams zlahka branil. Ob toliko napakah in izgubljenih žogah na obeh straneh je bil prvi polčas res za pozabo. Edino v samem zaključku je bilo nekaj drame. V 44. minuti je po podaji iz kota z glavo streljal Moise Bombito, vratar je bil premagan, a je eden od branilcev žogo odbil z golove črte. Odbitek je nato v mrežo skušal spraviti Tajon Buchanan, a mu je branil Williams. V dodatku je Richie Laryea padel v kazenskem prostoru, a sodniki kontakta niso smatrali za 11-metrovko. Polčas se je tako končal brez zadetka.

Mbekezeli Mbokazi je žogo izbil v avt tik pred Jonathanom Davidom. Foto: Reuters

Tudi Promise David ni uspel zadeti. Foto: Reuters Z neverjetno borbeno igro Južnoafričanov v obrambi Kanadčani niso in niso prišli do zadetka. Tako je v 65. minuti po izvrstnem protinapada streljal Tanitoluwa Oluwasey, a je Williams znova dobro posredoval, nakar je še Mbekezeli Mbokazi žogo tik pred Jonathanom Davidom poslal z igrišča. Kanada je vse bolj agresivno pritiskala na nasprotnikov gol. V 76. minuti je s strelom od daleč Promise David le za malo zgrešil vrata, dve minuti pozneje pa se je znova izkazal vratar Williams, pa je z neposredne bližine Jonathan David močno streljal. Šele v sodnikovem dodatku je Williams klonil! Po odbitku je z roba kazenskega prostora neubranljivo streljal Stephen Eustaquio in Kanada se je z 1:0 prvič uvrstila med 16 najboljših na svetu.

Veselje po zmagovitev zadetku Stephena Eustaquia. Foto: Reuters

SP 2026, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

28. junij, nedelja:

Spored šestnajstine finala SP v nogometu Nedelja, 28. junij 21.00 Los Angeles: Južna Afrika – Kanada Ponedeljek, 29. junij 19.00 Houston: Brazilija – Japonska

22.30 Boston: Nemčija – Paragvaj Torek, 30. junij 3.00 Monterrey: Nizozemska – Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška

23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Wissa (DR Kongo)

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