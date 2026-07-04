Prva izpoved kapitana, ki je preživel tragedijo pri Splitu: Takrat smo vedeli, da je konec

Po hudi pomorski nesreči, ki se je sredi junija zgodila na območju Splitskih vrat , v njej pa so umrli štirje češki državljani, je za češke medije spregovoril kapitan Vláďa, ki je nesrečo preživel. Opisal je trenutke pred nesrečo, kaj se je zgodilo po trku in oskrbo, ki jo je bil dežen v bolnišnici.

Tragična pomorska nesreča se je zgodila 14. junija malo pred poldnevom med krajem Milna na otoku Brač in otokom Šolta. V njej sta bila udeležena potniški katamaran domačega zasebnega prevoznika Krilo in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. Na katamaranu je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, nihče od njih se v nesreči ni poškodoval. Na jadrnici pa je bilo osem ljudi, od katerih so štiri umrle. Vsi so bili državljani Češke.

Preostale štiri osebe z jadrnice, prav tako češke državljane, so na kraju dogodka oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa jih prepeljali na urgenco splitskega kliničnega centra. Med njimi je bil tudi kapitan Vláďa, ki je prvič po nesreči dogajanje opisal za češke medije.

"Vedeli smo, da ne moremo storiti ničesar več"

Po njegovih besedah je bilo vzdušje ob izplutju sproščeno, morje je bilo mirno, pihal je le rahel veter. Na jadrnici je bil poleg njega še en kapitan, njegov prijatelj Petr. Kot je povedal Vláďa, zvoka bližajočega katamarana, v katerega so kasneje trčili, ni slišal, sprva ga je videl kot le majhno piko v daljavi. Nato se jim je začel približevati vse hitreje, ne da bi oddal zvočni signal ali spremenil smer plovbe.

Ko se je katamaran jadrnici približal na sto metrov, jim je bilo jasno, da gre za nevarno situacijo. Vlada je zaklical Petru, naj močno zavije, vendar smeri plovbe niso mogli spremeniti tako hitro. "Vedeli smo, da ne moremo storiti ničesar več," je dejal in dodal, da se je vse skupaj zgodilo zelo hitro.

"Videl sem, kako je premec trčil v plovilo. V tistem trenutku sem Petra izgubil izpred oči in ga nisem videl nikoli več. Tako kot tudi ne prijateljice Jiřinke in njenega moža Petra. Ti trenutki so bili videti kot prizor iz grozljivke," se je spominjal.

Po trku so preživeli poskušali jadrnico, ki je začela toniti, zapustiti. Vláďa je pomagal mlajši ženski, ki je obtičala med razbitinami. Uspelo mu jo je rešiti še preden je plovilo potonilo. "Na srečo mi jo je uspelo potegniti na varno. Plovilo je preprosto potonilo pod nami," je povedal.

Preživele je rešila posadka katamarana, na kopno pa jih je prepeljalo policijsko plovilo. V bolnišnici so po njegovih navedbah več ur premočeni čakali na nadaljnje preglede, hrano pa so jim prinesli policisti. V nesreči si je zlomil štiri rebra, še poroča portal iDNES.cz, kjer dodajajo, da preiskava nesreče še ni končana, vanjo pa bi se lahko vključili tudi češki preiskovalci.