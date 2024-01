Nevarna tekmeca Kopitarjevih Kraljev med seboj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na soboto po srednjeevropskem času spopadli moštvi Dallas Stars in Nashville Predators, nevarna konkurenta Kraljev iz Los Angelesa v zahodni konferenci. Teksašani imajo pred Kopitarjevimi, ki so se v zadnjem času znašli v krizi in jih naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj, pet točk prednosti, moštvo iz prestolnice country glasbe v Tenesseeju pa ima za Kralji le tri točke zaostanka.