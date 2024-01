Derbi v Madison Square Gardnu

Noč na torek v ligi NHL prinaša dvoboj New York Rangersov in Vancouver Canucksov, ki so v vrhu vsak svoje konference. New York je s 54 točkami vodilna ekipa na vzhodu, Vancouver pa s 53 točkami na zahodu zaostaja samo za Winnipeg Jets (56 točk).

Vancouver Canucks so do 25. zmage v sezoni prišli v New Jerseyju, kjer so Devilse premagali s 6:4. Dva gola je dal J.T. Miller. New York Rangers imajo zmago več. Oboji so na zadnjih desetih tekmah zmagali šestkrat.

Liga NHL, 8. januar:

Lestvica