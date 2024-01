Kopitarjevi Kralji poraženi še v Washingtonu, črn niz zdaj traja že pet tekem

V hokejski ligi NHL so LA Kings našega asa Anžeta Kopitarja v gosteh s 3:4 izgubili z Washington Capitals. Kralji so negativen niz podaljšali na pet tekem. Gre pa še naprej odlično članom Winnipeg Jets, ki so se s šesto zaporedno zmago utrdili na prvem mestu.

V prvi tretjini tekme v dvorani Capital One v Washingtonu golov ni bilo, izkazala sta se oba vratarja. Gostujoči Cam Talbot je ustavil 12 strelov, na drugi strani Darcy Kuemper 11, tudi en nevaren poskus kapetana LA-ja Anžeta Kopitarja. Drugo tretjino so bolj agresivno začeli Kings, nekajkrat zapretili Kuemperju, nato pa so domači v 25. minuti tekme izvedli bliskovit protinapad, Nicolas Aube-Kubel je lepo podal Nico Dowdu, ki je zabil in razveselil domače navijače z vodstvom 1:0.

V osmi minuti drugega dela tekme pa so Kralji izkoristili igralca več na ledu in z zadetkom Adriana Kempeja izenačili na 1:1. Podajalca pri tem golu sta bila Drew Doughty in kapetan Kopitar. Gostje so se sprostili in stopnjevali pritisk na domače, v 34. minuti tekme pa se jim je ta obrestoval z zadetkom za vodstvo z 2:1. Strelec je bil Kevin Fiala, podajalca pa Phillip Denault in Mikey Anderson.

Nic Dowd je v 25. minuti načel mrežo Kraljev. Foto: Reuters

Le dobri dve minuti kasneje so Kralji komplicirali pri izhodu iz svoje tretjine, plošček jim je odvzel Max Pacioretty, ga podal Aleksandru Ovečkinu, ta pa ga je nesebično prepustil Dylanu Stromu, ki je poskrbel za novo izenačenje. Po 40 minutah igre je bilo 2:2. V zadnjo tretjino pa so bolje vstopili gostje in že v drugi minuti izkoristili izključitev domačega napadalca Connorja McMichaela, le nekaj sekund igre z igralcem več so Kralji potrebovali, da sta Quinton Byfield (podajalec) in Kevin Fiala poskrbela za novo vodstvo.

Tudi to pa ni trajalo prav dolgo, Nicolas Aube-Kubel je v 49. minuti poskrbel za novo izenačenje. V zadnjih minutah tekme so Kralji pritiskali na vrata Washingtona, a prav v zadnji minuti sami prejeli zadetek, za zmago domačih je zadel John Carlson.

LA Kings v letu 2024 še niso zmagali, njihov niz porazov traja vse od 29. decembra lani, ko so v gosteh v Las Vegasu prvakom priznali premoč z 2:3. Odtlej so doma klonili še proti Edmontonu (2:3 po kazenskih strelih), Torontu (0:3) in nazadnje Detroitu (3:4 po kazenskih strelih). Danes so izgubili še v Washingtonu.

Po današnji tekmi Kralje čaka mini turneja po Floridi, tam se bodo 10. januarja pomerili s Tampa Bay Lightning, 12. pa s Florida Panthers. 14. januarja gostujejo še v Detroitu, 15. pa pri Carolina Hurricanes v Raleighu. Pred povratkom domov se bodo ustavili še v Teksasu in se 17. januarja spopadli z Dallas Stars.

Winnipeg Jets so nanizali šesto zaporedno zmago, na zadnjih devetih tekmah so izgubili le enkrat. Foto: Reuters

Winnipeg nadaljeval zmagovito serijo

Hokejistom Winnipeg Jets gre še naprej odlično, nanizali so šesto zaporedno zmago in se utrdili na prvem mestu zahodne konference in centralne divizije. Mark Scheifele je k zmagi s 6:2 na gostovanju pri Arizona Coyotes prispeval dva gola, Nikolaj Ehlers pa dodal gol in asistenco.

Detroit Red Wings so z golom Michaela Rasmussena v 59. minuti na gostovanju pri Anaheim Ducks prehiteli sireno in odpeljali zmago.

Chicago Blackhawks so negativno serijo končali doma proti Calgary Flames.

Liga NHL, 7. januar

Lestvica

