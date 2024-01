Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL še četrtič zapovrstjo izgubili. Tokrat so bili po kazenskih strelih boljši Detroit Red Wings s 4:3. Slovenski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri drugem golu.

Kings nadaljujejo slab niz izidov po božičnem premoru. Izgubili so na zadnjih štirih dvobojih, premagali pa le San Jose 28. decembra. Kasneje so sledili porazi proti Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers in Toronto Maple Leafs, ponoči pa je bil boljši še Detroit, čeprav so Kralji večkrat streljali proti vratom tekmeca (43:26).

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Kralji so dvoboj zelo dobro začeli in po dobrih štirih minutah vodili z 2:0. Ob koncu druge je bil natančen Adrian Kempe, po podaji Anžeta Kopitarja pa je na 2:0 dve minuti in pol kasneje povišal Matt Roy.

Detroit je preobrat pripravil v drugi in na začetku tretje tretjine. Robby Fabbri je v 30. in 46. minuti dosegel gola za 1:2 in 3:2, vmes pa je v 38. minuti izenačil Jeff Petry.

Los Angeles je po drugem zadetku na tekmi Kempeja izsilil podaljšek, v njem pa odločitve ni bilo. V kazenskih strelih so gosti zadeli s prvima poskusoma, Kralji pa so oba zgrešili in na domačem ledu prejeli le točko.

Na začetku srečanja v Los Angelesu je Anžetu Kopitarju (LA Kings) in Dylanu Larkinu (Detroit) plošček vrgel zvezdnik NFL-moštva Los Angeles Raiders Mookie Betts. Foto: Reuters

Los Angeles je na lestvici zahoda šesti s 46 točkami, na vrhu imajo Colorado Avalanche 53 točk, Winnipeg Jets 52, Vancouver Canucks pa 51. V svoji pacifiški diviziji so Kopitar in druščina tretji za Vancouvrom in Vegas Golden Knights (49 točk).

"Predstavljam si, da je za vse v klubu frustrirajoče. Ko stvari ne potekajo, kot bi morale, traja malo več časa, da se iz tega izvlečeš. Menim, da je bil današnji obračun korak v pravo smer, še posebej v primerjavi z dvobojem proti Torontu. Prva tretjina je bila dobra, v drugi smo tekmeca ves čas lovili, v tretji pa jim nismo pustili dihati. Kazenski streli nam trenutno ne gredo na roko, nič ne obranimo, zadetka pa tudi ne dosežemo," je po dvoboju predstavnikom medijev razlagal trener LA Todd McLellan.

Kopitarja in soigralce v prihodnjih dveh tednih čaka serija šestih gostovanj. Prvo od teh bo na sporedu v Washingtonu pri Capitals v nedeljo ob 21. uri.

NY Rangers prehiteli Boston

Na zahodu sta po zmagah Colorado in Winnipeg prehitela Vancouver, ki je ponoči doživel poraz proti St. Louis Blues (1:2). Colorado je s 5:4 po podaljšku ugnal Dallas Stars, odločilni gol je po 3:40 minute dodatnega časa dosegel Nathan MacKinnon. Ta je v statistiko dodal še po en gol in podajo in se na vrhu strelcev s 64 točkami izenačil z Nikito Kučerovim.

Winnipeg je z 2:1 v gosteh ugnal San Jose Sharks, prvaki iz Las Vegasa pa so izgubili proti Florida Panthers z 1:4, s čimer so zdrsnili na peto mesto zahoda. Enako število točk ima še Dallas.

Na vzhodu sta najboljši ekipi zamenjali mesti. Na vrhu so po novem New York Rangers, ki so s 4:1 ugnali Chicago Blackhawks in imajo 53 točk. Eno manj ima Boston. Bruins so namreč doma s 5:6 klonili proti Pittsburgh Penguins. Odločilni zadetek je sredi zadnje tretjine dosegel Sidney Crosby. Obema vodilnima ekipa sledijo lanski finalisti, hokejisti Floride s 50 točkami.

Šest golov so ob zmagi ponoči dosegli Buffalo Sabres in Calgary Flames. Prvi so na tujem s 6:1 premagali Montreal Canadiens, drugi pa s 6:3 prav tako v gosteh Nashville Predators.

Tampa Bay Lightning so bili s 4:1 v gosteh boljši od Minnesota Wild, New York Islanders so prav tako na tujem s 5:1 premagali Arizona Coyotes, gostujočo zmago pa je zabeležilo tudi moštvo Columbus Blue Jackets, po kazenskih strelih je s 3:2 premagalo Philadelphia Flyers. Domačo zmago pa so slavili še zmagovalci zimske klasike Seattle Kraken. S 4:1 so bili boljši od Ottawa Senators.

KRAKEN ARE HOT 🔥 pic.twitter.com/JoRE44MTRO — Seattle Kraken (@SeattleKraken) January 5, 2024

Vodstvo lige je sicer izbralo prvih 32 udeležencev tekme All Star, med njimi pa za zdaj še ni Anžeta Kopitarja. Zadnjih 12 hokejistov bodo izbrali navijači na različnih platformah.

Liga NHL, 4. januar:

Lestvica:

