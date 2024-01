Poraz ob dosežku, ki je uspel samo trem pred njim

Marc-Andre Fleury Foto: Reuters Dominic Toninato je v tretji tretjini zadel za zmago Winnipeg Jetsov s 3:2 na gostovanju pri Minnesota Wild. Za zmagovalno ekipo, ki je pri 22 zmagah in 13 porazih, sta zadela še Adam Lowry in Vladislav Namestnikov. Marcus Foligno in Frederick Gaudreau sta zadela za Minnesoto, ki je proti Jetsom izgubila že v Winnipegu in je zdaj pri 16 zmagah in 19 porazih.

Marc-Andre Fleury je na tej tekmi postal šele četrti vratar v zgodovini, ki je odigral 1.000 tekem lige NHL. Ubranil je 26 strelov nasprotnika iz Kanade. Trojica, ki jim je to uspelo pred njim, je: Martin Brodeur (1.266 tekem), Roberto Luongo (1.044) in Patrick Roy (1.029). Devetintridesetletnik zdaj tretjo sezono igra za ekipo Wild, največji del kariere pa je odigral za Pittsburgh Penguinse (691 tekem v 13 sezonah).

