Kopitarja in Kralje čaka veliki derbi

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v velikem derbiju pacifiške divizije zahodne konference lige NHL v petek zjutraj po slovenskem času v Las Vegasu pomerili z aktualnimi prvaki, hokejisti moštva Vegas Golden Knights. Ti so v zadnjem času v manjši krizi, izgubili so štiri zaporedne tekme in zdrsnili na drugo mesto zahodne konference.