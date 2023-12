Zahteven izziv za Kopitarja in Kralje

V hokejski ligi NHL se bodo Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem v noči na nedeljo na domačem ledu spopadli s Calgary Flames. Ti so v naletu, dobili so zadnje tri tekme in se na lestvici zahodne konference povzpeli na deseto mesto. Kralji so trenutno šesti na lestvici, nazadnje so doma izgubili s Seattle Kraken (1:2).

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v tej sezoni odigrali le 29 tekem, vsa druga moštva na zahodu so jih od dve do pet več, a so Kalifornijci z 18 zmagami in le šestimi porazi visoko na lestvici. Na zadnji tekmi proti Seattlu so izgubili z 1:2, v nedeljo zjutraj po slovenskem času pa bodo gostili Calgary.

Kanadska ekipa je v naletu, v zadnjih treh tekmah je porazila Anaheim (3:0), Florido (3:1) in Tampo (4:2). V tej sezoni se ekipi še nista srečali, v prejšnji pa štirikrat. Obe sta zmagali po dvakrat in to na domačem ledu. Ko so Flames nazadnje gostovali v Los Angelesu, so izgubili kar z 2:8, Kopitar pa je k zmagi takrat, 21. marca letos, prispeval dve podaji.

Do konca leta 2023 imajo Kopitarjevi zgoščen program, 28. decembra se bodo doma spopadli še s San Jose Sharks, nato 29. decembra gostujejo v Las Vegasu pri branilcih naslova, na silvestrsko jutro, 31. decembra pa se bodo od leta poslovili z domačo tekmo proti Edmonton Oilers.

