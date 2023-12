Večer po visoki zmagi Kopitar znova na ledu

LA Kings so zadnji dve tekmi zmagali in skupaj dali sedem golov.

LA Kings so zadnji dve tekmi zmagali in skupaj dali sedem golov. Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so se iz bližnjega San Joseja vrnili domov in že večer po visoki zmagi s 4:1 znova igrajo. V goste so prišli hokejisti ekipe Seattle Kraken (ob 4. uri). Rezultat tekme lahko na Sportalu spremljate v živo.

Los Angeles Kings so z 18 zmagami in desetim porazi (40 točk) tretja najboljša ekipa zahodne konference, Seattle Kraken so z 29 točkami šele 12. Ekipa iz pacifiškega severa ZDA v gosteh ni zmagala zadnjih pet tekem. S Kingsi je to sezono že igrala in izgubila po streljanju kazenskih strelov (2:3).

Na zadnjih desetih tekmah je Los Angeles zmagal šestkrat, Seattle samo dvakrat. Veteran s Hrušice Anže Kopitar to sezono spet igra izvrstno, saj je dosegel že 13 golov in še za 16 golov asistiral. V zadnjem obdobju je vroč tudi Trevor Moore (šest golov na zadnjih desetih tekmah). Pri Seattlu je najbolj podjeten Oliver Bjorkstrand (deset golov in 16 asistenc).

