Kopitar zadel v drugi tretjini, zmagovalca odločili šele kazenski streli

Za hokejisti Los Angeles Kings so bili trije zaporedni porazi, negativno serijo so poskušali končati na gostovanju pri ekipi Seattle Kraken. Po rednem delu tekme in po podaljšku je bilo na semaforju 2:2, o zmagovalcu so tako odločali kazenski streli. Uspešnejši so bili Kralji, ki so tako zmagali s 3:2 . Anže Kopitar je v drugi tretjini zadel za vodstvo z 2:1, kar je njegov 11. gol sezone.