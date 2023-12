Po osmih zmagah poraz, samo Stamkos jim je dal štiri gole

Divizijski tekmec Anžeta Kopitarja in njegovih Los Angeles Kingsov Vancouver Canucks so na domačem ledu proti Floridi Panthers niz zmag podaljšali na štiri. Slavili so s 4:0. Hokejisti Edmonton Oilers pa so po osmih zaporednih zmagah doživeli poraz in to doma, druga floridska ekipa Tampa Bay Lightning jih je premagala s 7:4. S kar štirimi goli je zablestel Steven Stamkos.