Se bodo Kralji na domačem ledu vrnili na zmagovito pot?

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo po dveh porazih v New Yorku na zmagovito pot poskušali vrniti na domačem ledu dvorane Crypto.com Arena. Anže Kopitar in druščina gostijo Winnipeg Jets. Kralji so na 25 tekmah zbrali 26 točk in so tretji v pacifiški diviziji. Winnipeg ima na računu dve tekmi več in dve točki manj, kar zadošča za tretje mesto centralne divizije. Po štirih zaporednih zmagah so na zadnjem srečanju izgubili s San Josejem.