Kopitar in Kralji ostajajo v New Yorku

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo še drugi večer zapored igrali v New Yorku. V noči na nedeljo so po podaljšku s 3:4 izgubili proti Islanders, v noči na ponedeljek po slovenskem času jih čaka še spopad z Rangers. Ti so po dveh zaporednih porazih prvo mesto v vzhodni konferenci spet predali Bostonu.

Kopitarjevi Kralji so v nedeljo zjutraj pri New York Islanders prekinili rekordni niz zmag v gosteh. V tej sezoni lige NHL so bili sploh prvič poraženi na tujem ledu, pred tem so nanizali enajst zmag. V nedeljo zjutraj po našem času se bodo v New Yorku spopadli še z Rangers, trenutno drugo ekipo vzhodne konference, ki pa je na zadnjih dveh tekmah priznala premoč Washingtonu (0:4) in Ottawi (2:6).

LA Kings so zdaj tretja ekipa zahodne konference, na lestvici zaostajajo le za Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks, imajo pa dve točki prednosti pred Colorado Avalanche. Omeniti pa velja, da so Kralji do zdaj odigrali 24 tekem, štiri manj od vodilnih dveh moštev in tri manj od najbližjih zasledovalcev iz Kolorada.

Kopitar in njegovi soigralci se nato selijo domov, kjer jih v četrtek zjutraj po srednjeevropskem času čaka spopad z Winnipeg Jets. Nato gredo na naslednjo mini turnejo, s postankoma v Seattlu in San Joseju. Po tej bodo do konca leta odigrali še pet tekem, od teh štiri v domači dvorani Crypto.com.

Liga NHL, 10. december

Lestvica

Preberite še: