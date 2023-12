Anže Kopitar: To je morda moj najboljši start, odkar sem v Los Angelesu

Anže Kopitar in soigralci LA Kings so z začetkom sezone lahko zelo zadovoljni.

Kralji trenutno s 33 osvojenimi točkami zasedajo tretje mesto v zahodni konferenci, a so po odstotku osvojenih točk celo uspešnejši od vodilnih Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche.

"To je morda moj najboljši start v sezono, odkar sem v Los Angelesu. Dejstvo pa je, da se stvari postavljajo na svoja mesta. Ekipa gre zagotovo v pravo smer. Našli smo odgovore na vprašanja pred začetkom sezone," je v pogovoru za svojo hokejsko akademijo dejal izkušeni Kopitar.

"Ko je samozavest visoka, je vse veliko lažje. Tudi igra na ledu steče lažje. Se nam pa to dogaja, ker imamo ekipo močno, ker so vsi štirje napadi močni. Včasih kakšen napad morda nima najboljše dnevne forme in preostali trije potegnejo voz naprej," je dodal 36-letni kapetan Kraljev.

Predvsem v gosteh gre hokejistom iz mesta angelov odlično. Na tujem ledu namreč sploh še niso izgubili, z desetimi zaporednimi zmagami od začetka sezone pa so izenačili rekord Buffalo Sabres iz sezone 2006/07.

"Včasih tako nanese. Zdaj smo odigrali nekaj več kot 20 tekem, še 60 jih je pred nami. Mogoče se bo pa to čez kakšen teden, dva ali mesec obrnilo. Tudi doma se počutimo zelo dobro. Upam, da se bo s teh gostovanj to preneslo tudi na našo ledeno ploskev in da bomo tudi tam nizali zmage," je o ekipnih dosežkih pristavil Kopitar.

Hrušičan je na 22 tekmah dosegel 10 golov in 11 podaj, skupaj pa je po 1.314 odigranih tekmah v NHL pri 403 golih in 759 podajah. To sezono je postavil številne mejnike. Ima največ odigranih tekem za Los Angeles, obenem pa je pred dnevi postal tudi najboljši podajalec v zgodovini franšize.

Toda o rekordih nima časa razmišljati, pravi: "Ekipa je v zelo dobrem položaju, kar je najpomembnejše. Vmes je res padlo nekaj osebnih rekordov, ampak mislim, da bo vse skupaj prišlo za mano, ko se bom enkrat imel čas usesti in pomisliti, kaj se odvija."

Ob 1297. tekmi v NHL, ko je podrl rekord svojega nekdanjega soigralca in prijatelja Dustina Browna, ga je v slačilnici pred dvobojem presenetil sin Jakob in prebral prvo postavo Kraljev.

Jakob Kopitar surprised his dad by reading the starting lineup for his franchise record-setting 1297th game 🖤 pic.twitter.com/uNrpTTN0dv — LA Kings (@LAKings) October 22, 2023

"Nisem imel pojma, da se bo to zgodilo. Vedel pa sem v trenutku, ko so v našo garderobo prišle vse kamere, ki so ga snemale. Jakob je imel dva ali tri dni časa, da je vadil. Naši trenerji so mu povedali, kdo bo imel tekmo, tako da je imel nekaj časa. Mislim pa, da je prebral v pravem stilu. Moral sem se kar zelo zadržati, da ni pritekla kakšna solza," je čustven dogodek podoživel najboljši slovenski hokejist.

"Mogoče je včasih malce težje, ko se to dogaja. Vendar kot sem rekel že prej, čas, da se bomo na to spominjali, bo čez nekaj let, ko bom v pokoju," je pogovor o rekordih sklenil Kopitar.

Kopitar se je po tragediji na Otoku odločil za dodaten zaščitni sloj – majico s posebno zaščito vratu. Foto: Reuters

V intervjuju se je dotaknil tudi tragičnega dogodka v Veliki Britaniji, ko je na ledu zaradi poškodb vratu umrl Adam Johnson, nekdanji hokejist Pittsburgha v NHL. Od dogodka, ki se ga je močno dotaknil, tudi sam nosi majico s posebno zaščito vratu.

"Po tistem je bilo na voljo nekaj majic, ki naj bi pomagale ob tovrstnih dogodkih. V tistem trenutku sem se odločil, da bom poskusil. Od prvega treninga naprej sploh nisem čutil, da imam to majico oblečeno. Tudi Jakob je bil zelo zadovoljen, ker zdaj oba nosiva to zaščito. Če sem lahko malo bolj zaščiten in da ni nelagodno, je to zelo lahka odločitev," je še za konec dejal kapetan Kraljev.