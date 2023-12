Kralji trpeli, po preobratu pa nadaljevali rekorden gostujoči niz #video

Hokejisti Los Angeles Kings tudi po dveh mesecih od začetka sezone in desetih gostujočih tekmah ostajajo edino neporaženo moštvo v gosteh. Pri Columbus Blue Jackets so se sicer znašli v nezavidljivem položaju, po dveh tretjinah so zaostajali z 0:3, na koncu pa zmagali v podaljšku. Ob zmagovitem zadetku, pod katerega se je podpisal Drew Doughty, je bil med asistenti Kopitar.

Kralji so na gostovanju v Ohiu zrežirali veliki preobrat. Potem ko so še na začetku zadnje tretjine zaostajali za tri gole, so na koncu po podaljšani igri dosegli rekordno deseto zaporedno zmago v gosteh.

Vratar Phoenix Copley je za goste iz Kalifornije, ki so dobili zadnjih sedem od osmih tekem ter izenačili zmagoviti rekord Buffalo Sabres iz sezone 2006/07, zaustavil 26 strelov. "To je res velika stvar," je dejal branilec kraljev Vladislav Gavrikov: "Zmagati je vedno zabavno, še posebej zdaj. Tak vroč niz moramo nadaljevati."

Phillip Danault je zadel dvakrat, Arthur Kaliyev je dodal gol, Gavrikov pa je k zmagi prispeval dve podaji.

"Očitno smo se zbudili šele v tretji tretjini. V tej smo zaigrali bolje in povsem zagospodarili na ledu," je po tekmi dejal Danault.

Vrhunci srečanja v Columbusu:

Pri modrih jopičih, ki so to sezono izgubili na osmi tekmi, potem ko so pred zadnjimi 20 minutami vodili, so se med strelce vpisali Kiril Marčenko, Johnny Gaudreau in Mathieu Olivier.

"Na začetku smo odigrali dve precej slabi tretjini in če smo želeli imeti kakšno možnost, da se vrnemo, smo morali spremeniti svoj pristop k igri, ne tako fizičnega, bolj mentalnega," je dejal trener Kraljev Todd McLellan.

"Naše moštvo se zdaj dobro počuti. Imamo samozavest, toda z zaupanjem pride odgovornost in te na začetku tekme očitno še nismo imeli dovolj," je dodal glavni trener.

Naslednja tekma Kralje čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Montreal Canadiens.

Kralji prehiteli Vancouver

Kralji so izkoristili poraz Vancouver Canucks z New Jersey Devils in so zdaj drugi z istim številom točk (33) kot kanadsko moštvo, a s kar štirimi tekmami manj, drugi v pacifiški diviziji. Pred njimi je s 37 točkami in štirimi tekmami več le prvak Vegas.

Člani Vancouvra so se na domačem ledu po dveh tretjinah zaostajali z 2:5, v 57. minuti jim je uspelo izenačiti, a je Jesper Bratt pol minute pred iztekom rednega dela zadel za zmago New Jersey Devils.

New Jersey Devils so po nori zadnji tretjini iz Vancouvra odpeljali zmago. Foto: Reuters

Uspešno je bilo tudi najboljše moštvo centralne divizije Colorado Avalanche, ki je niz treh porazov končalo proti Anaheim Ducks (3:2). Nathan MacKinnon je z golom in asistencama sodeloval ob vseh treh golih.

Tako kot v Columbusu je podaljšek odločal tudi v New Yorku med Islanders in San Jose Sharks, s 5:4 so se veselili morski psi, pri katerih je Tomas Hertl zadel trikrat, zmagoviti gol pa je prispeval William Eklund. Še bolj vroče je bilo v Chicagu, kjer so Nashville Predators zmago odpeljali po izvajanju kazenskih strelov.

Najvišjo zmago večera so vknjižili hokejisti Ottawe, ki so s 6:2 premagali vodilno ekipo vzhoda New York Rangers in končali njen zmagoviti niz. Minnesota je s 5:2 slavila pri Calgaryju, Detroit pa je uspešno serijo nadaljeval pri Buffalu in je zdaj drugi v atlantski diviziji. Pred njim je le Boston.

Liga NHL, 5. december

Lestvica