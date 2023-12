Branilec naslova pred novo zahtevno nalogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec naslova in vodilna ekipa zahodne konference Vegas Golden Knights v noči na torek na domačem terenu igra s St. Louis Blues. Tudi ti so med boljšimi moštvi začetka nove sezone lige NHL. Rezultati vseh tekem na Sportalu spremljate v živo.

Vegas Golden Knights bo po zmagi s 4:1 nad Washington Capitals igral novo zahtevno tekmo. Trenutno imajo 16 zmag in devet porazov, nasprotnik, s katerim bo igral v noči na torek po srednjeevropskem času, St. Louis Blues, pa 12 zmag in 11 porazov. To sezono se ekipi med seboj še nista pomerili.

Pri Vegasu je letos najbolj vroč Jack Eichel, ki je zadel 10 golov in prispeval 16 podaj. Na zadnjih desetih tekmah se je s petimi goli dokazal Jonathan Marchessault. Pri St. Louisu z osmimi goli in 10 podajami izstopa Pavel Buchnevich, Jake Neighbours pa je na zadnjih desetih tekmah prispeval sedem golov .

Liga NHL, 4. december

Lestvica