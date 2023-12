Anže Kopitar in njegovi LA Kings spet v akciji

Po nekaj dneh premora bodo v hokejski ligi NHL na delu spet Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. V noči na ponedeljek po slovenskem času bodo v domači dvorani Crypto.com pričakali hokejiste moštva Colorado Avalanche. To bo derbi zahodne konference, pomerili se bosta namreč tretje in peto moštvo z lestvice.

Kopitarjevi Kralji so v 20 tekmah nove sezone lige NHL vknjižili 13 zmag in doživeli sedem porazov, z 28 točkami pa so peta ekipa zahodne konference. Avalanche so odigrali tri tekme več in imajo dve zmagi naskoka, a so zadnji dve tekmi izgubili. Pred dnevi so po podaljšku priznali premoč Arizoni, nazadnje pa po kazenskih strelih Anaheimu.

LA Kings so zadnjo tekmo odigrali 30. novembra, ko so doma z 1:2 izgubili proti Washingtonu.

Liga NHL, 3. december

Lestvica

Preberite še: