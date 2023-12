Morski psi pri Hudičih v New Jerseyju

San Jose Sharks so v tej sezoni pri le petih zmagah in kar 18 porazih.

Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL bosta v noči na soboto po srednjeevropskem času odigrani le dve tekmi, Columbus Blue Jackets se bodo v derbiju začelja vzhodne konference pomerili z Ottawa Senators, najslabša ekipa lige, San Jose Sharks, pa gostuje pri New Jersey Devils. Morski psi so v tej sezoni zmagali le petkrat in so prikovani na dno zahodne konference.