Kralji se lahko s šesto zaporedno zmago še približajo vrhu

Sreda v najmočnejši hokejski ligi na svetu prinaša zgolj tri tekme. Na delu bodo tudi člani Los Angeles Kings, ki jim gre odlično. Kralji bodo zmagoviti niz na število šest poskušali podaljšati na domačem ledu. V dvorani Crypto.com Arena v Kaliforniji bo gostoval Washington Capitals, ki je trenutno na devetem mestu vzhodne konference. Anže Kopitar in soigralci so trenutno četrti na zahodu, tretji v pacifiški diviziji. Z novo zmago bi se izenačili z Vancouvrom in bi bili le še točko oddaljeni od prvakov iz Vegasa. Slovenski as je s 757 asistencami na vrhu franšizne lestvice izenačen z Marcelom Dionneom. Bo po današnji tekmi sam rekorder Kraljev?