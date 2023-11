Ne le prvak lige NHL, izgubili sta tudi obe vodilni ekipi

Ekipa Calgary Flames je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma z 2:1 po podaljšku premagala branilce naslova Vegas Golden Knights. Izgubili sta tudi vodilna ekipa lige New York Rangers na domačem ledu in v gosteh drugouvrščeni Boston Bruins. Slednji imata tako kot tretji Vegas po 31 točk na lestvici.

MacKenzie Weegar je v Calgaryju odločil dvoboj pet sekund pred koncem podaljška po samostojni akciji, ki jo je začel na modri črti domačega dela igrišča. A.J. Greer je za plamene zadel v tretji minuti zadnje tretjine. Vratarja Dana Vladarja (25 obramb), ki je zamenjal obolelega Jacoba Markstroma, je premagal William Karlsson. Slednji je zadel za vodstvo Vegasa ob koncu 14. minute, potem pa je Vladar zaklenil svoja vrata.

Alex Tuch z dvema goloma in Casey Mittelstadt s tremi točkami po golu in dveh podajah sta vodila Buffalo Sabres do presenetljive in visoke zmage s 5:1 proti Rangers v tekmečevi kultni dvorani Madison Square Garden. Sablje, ki so šele 18. ekipa lige, so prišle v New York po visokem porazu z 2:7 proti New Jersey Devils, a so tokrat rangerje presenetile in jim prizadejale prvi poraz doma po petih zmagah in drugega na zadnjih 16 tekmah.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Tudi igralci Columbus Blue Jackets so na svojem ledu ugnali Boston Bruins s 5:2 in s tem je ta čas drugouvrščenemo moštvo lige izgubilo tretjič v nizu. Rus Jegor Činakov je za domače prispeval gol in podajo, poleg njegovih rojakov Dmitrija Voronkova, Ivana Provorova in Kirila Marčenka je zadel tudi Justin Danforth.

Vratar Spencer Martin je ubranil 31 strelov Bostona. Premagala sta ga le Matthew Poitras in John Beecher. Čuvaja mreže tekmecev Jeremyja Swaymana (17 obramb) je po 27 minutah zamenjal Linus Ullmark (18 obramb).

Sam Reinhart si s 15 zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev lige NHL. Foto: Reuters

Sam Reinhart je zadel dvakrat za zmago Floride Panthers s 5:0 v Kanadi proti Ottawi Senators. S tem je prišel do 15 golov v sezoni in je prvi strelec lige skupaj z Brockom Boeserjem (Vancouver) in Nikito Kučerovom (Tampa Bay). Ruski vratar Sergej Bobrovski (20 obramb) je drugič v sezoni in 40. v NHL svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Za Rangers, Bostonom in Vegasom ter tokrat prostim Coloradom (30) so z 29 točkami na petem mestu lige Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v četrtek zjutraj po slovenskem času doma proti Washington Capitals. Slednji so z 1:2 izgubili proti San Jose Sharks ter so 16. na lestvici NHL. Kralji bodo poskušali podaljšati niz zmag na šest.

Liga NHL, 27. november:

Lestvica:

