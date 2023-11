Le peščica moštev brez tekme, med temi Kopitarjevi LA Kings

V zahodni konferenci lige NHL trenutno prevladujejo moštva iz pacifiške divizije, povsem na vrhu so branilci naslova prvakov Vegas Golden Knights, sledijo letos izjemno razpoloženi Vancouver Canucks, tretji pa so Anže Kopitar in njegovi Kralji, ki pa so odigrali dve tekmi manj od divizijskih tekmecev.

V noči na četrtek lahko Vegas in Vancouver še malce pobegneta LA Kings, ki naslednjo tekmo, 18. v sezoni, igrajo šele v petek zjutraj po srednjeevropskem času. Golden Knights se bodo v Teksasu pomerili z Dallas Stars, četrto najboljšo ekipo Zahoda, Canucks pa gostujejo pri Colorado Avalanche, ki so peti na lestvici zahodne konference. To bosta zanimiva derbija.

Kopitar in druščina pa se bodo na naslednji tekmi spopadli z mestnimi tekmeci, Anaheim Ducks. Ti se bodo za ogrevanje pred spopadom z LA Kings tokrat pomerili z Montreal Canadiens, trenutno drugo najslabšo ekipo vzhodne konference.

