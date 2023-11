Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri kalifornijskem tekmecu Anaheim Ducks zmagali s 5:2 in tako po devetih tekmah v gosteh še ne poznajo poraza. Anže Kopitar je k zmagi prispeval gol in podajo, s katerim je izenačil rekord franšize iz mesta angelov. Hrušičan se je s 757. asistenco na prvem mestu lestvice Kraljev izenačil z dozdajšnjim rekorderjem po asistencah Marcelom Dionneom.

Nov večer, nov mejnik slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja. V začetku sezone je postal Kralj z največ odigranimi tekmami v zgodovini kalifornijskega kluba, nato kot četrti član Kraljev dosegel jubilejni 400 zadetek, pa pred dnevi postal Kralj z drugim najvišjim številom točk, doseženih v najmočnejši ligi, zdaj pa je na prvem mestu še po številu asistenc.

Ob zmagi v Anaheimu s 5:2 je kapetan prispeval podajo za vodilni gol (1:0), to je bila njegova že 757., s čimer je izenačil rekord franšize, ki ga je do te tekme v rokah držal Marcel Dionne. Kopitar je za četrto zaporedno zmago na kalifornijskem obračunu tudi zadel, v zadnji tretjini je mrežo domačih zatresel za vodstvo s 5:1.

Anze Kopitar (1-1=2) tallied his 287th career multi-point outing this afternoon, a performance that included his 757th career assist which ties Marcel Dionne (757) for the most assists in franchise history. — LA Kings PR (@LAKingsPR) November 25, 2023

Le še zmaga jih loči od izenačenja rekorda

Kralji so nadaljevali sijajno gostujočo serijo. V novi sezoni v gosteh sploh še ne poznajo poraza. Zmagali so še na devetem gostovanju in so tako le še eno zmago oddaljeni od rekorda lige Buffalo Sabres iz sezone 2006/07, ki so takrat sezono odprli z desetimi gostujočimi zmagami.

V Anaheimu so povedli v 11. minuti z golom Kevina Fiale, ko so izkoristili številčno prednost. Le nekaj minut zatem so imeli nov power-play in prek Arthurja Kalijeva zvišali na 2:0. Quinton Byfield je v začetku druge tretjine zvišal na +3, Fiala pa z drugim golom na tekmi na 4:0.

Gostitelji so sredi srečanja uspeli znižati na 1:4, a je Kopitar v začetku zadnjega dela z desetim golom sezone znova zvišal na +4. Anaheim je ob koncu nekoliko omilil poraz, tako da se je srečanje končalo z 2:5.

Vrhunci srečanja:

Kralji ostajajo na tretjem mestu pacifiške divizije, za vodilnim Vegasom zaostajajo tri točke, za drugim Vancouvrom pa dve, a imata obe moštvi dve oziroma tri odigrane tekme več. Naslednja tekam Kopitarja čaka že danes ob 22. uri po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Montreal Canadiens.

Vancouver je nocoj s 5:1 odpravil Seattle Kraken, Vegas je bil prost.

Tampa napolnila gol Caroline

Najvišjo zmago večera je vknjižila Tampa, ki je pri Carolini zmagala s kar 8:2. Nikita Kučerov je dvema goloma dodal kar štiri asistence, Brendan Point pa je zadel trikrat in še dvakrat podal.

Nikita Kučerov je ob zmagi dvakrat zadel in štirikrat podal. Foto: Reuters Osem golov je dosegel tudi Nashville, ki je s 8:3 odpravil St. Louis Blues in vknjižil četrto zaporedno zmago.

Odlično serijo so nadaljevali hokejisti Winnipeg Jets, ki so za peto zaporedno zmago, sicer pa osmo na zadnjih devetih tekmah s 3:0 premagali Florida Panthers, Connor Hellebuyck je zaustavil vseh 32 poskusov tekmecev.

Vodilno moštvo vzhodne konference Boston Bruins je doma z 2:5 izgubilo z Detroitom, drugouvrščeni Rangersi pa so s 3:1 premagali Philadelphio.

Liga NHL, 25. november

Lestvica

